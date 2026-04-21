Impacto en la TV: La muerte de Luis Brandoni y su efecto en el rating del lunes

La inesperada partida del icónico Luis Brandoni a los 86 años resonó en los medios este lunes, generando un impacto notable en la televisión argentina y cambiando el rumbo de los ratings. Con un homenaje en la Legislatura porteña, la noticia acaparó la atención del público.

El Legado de Brandoni y Su Efecto en la Televisión

El lunes 20 de abril fue un día atípico para la televisión nacional. Luis Brandoni, un gigante del espectáculo argentino, falleció y su velorio abierto en la Legislatura de Buenos Aires atrajo la mirada de muchos. Los programas en vivo, atrapados por la noticia, alteraron sus grillas y los promedios de audiencia.

Gran Hermano: La Gala del Suspenso

A pesar de la conmoción por la pérdida de Brandoni, el reality más famoso de la televisión, Gran Hermano, se mantuvo en el centro de la atención. La gala de eliminación de esa noche prometía emoción, con tres participantes en riesgo de ser eliminados. La chilena Pincoya, descontenta con el juego, recibió la propuesta de salir por la «puerta giratoria», pero optó por una salida más significativa, dejando claro su interés por permanecer.

Decisiones Sorprendentes y Emociones a Flor de Piel

A medida que avanzaba la gala, La Maciel fue salvada por el público, pero decidió abandonar el programa por motivos personales, dando paso a una salida dramática. En la definición final, Martín fue eliminado y Nazareno continuó en la competencia, mientras que la ex vedette Yanina Zilli manifestó su angustia tras los acontecimientos.

Los Números de la Noche

Con 13.9 puntos en la primera parte y 10.9 en la segunda, Gran Hermano volvió a ser el más visto del día, seguido de Pasapalabra con 9.6 puntos. Otros programas también resonaron, con DirecTV Go: espiando la casa logrando 8.4 puntos y Telefe noticias alcanzando 8.3 puntos, notablemente afectados por la muerte de Brandoni.

Un Impacto Generalizado en los Noticieros

Los noticieros de varios canales escalaron posiciones en los rankings de audiencia, una señal del interés público por el legado de Brandoni. En contraste, El Trece no logró destacar, con su programa Es mi sueño promediando solo 6.8 puntos. América hizo lo propio con LAM, alcanzando 4.1 puntos de promedio.

Un Martes Prometedor para «Gran Hermano»

De cara al martes 21, se anticipa el regreso de Sol Abraham, quien intercambió su lugar en La casa de los famosos en México, generando expectativa entre los seguidores del programa. Además, se revelará el nuevo líder de la semana en una casa marcada por tensiones y divisiones.