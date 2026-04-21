Un año sin el papa Francisco: García Cuerva sugiere visita de León XIV a Argentina

El arzobispo García Cuerva abre la puerta a una posible visita del Papa León XIV a Argentina

En un diálogo con Radio La Red, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, compartió su entusiasmo sobre la posibilidad de que el Papa León XIV visite Argentina, resaltando la importancia de una conexión más cercana entre la Santa Sede y el pueblo argentino.

En una reciente entrevista, el arzobispo Jorge García Cuerva se refirió a la posibilidad de que el Papa León XIV visite Argentina, expresando su esperanza de que el pueblo lo reciba con los brazos abiertos. “Hay una posibilidad cierta que el Papa venga a la Argentina, por supuesto. Ojalá que así sea», afirmó García Cuerva.

Un homenaje a Francisco

El religioso también comentó sobre el homenaje que se llevará a cabo en la Basílica de Luján, donde se espera la presencia de obispos y del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo. Este evento incluirá una ceremonia religiosa a la que asistirán miembros del Gabinete nacional, así como la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Reflexiones en la Basílica de San José de Flores

En la misma jornada, García Cuerva presidirá una misa en la emblemática Basílica de San José de Flores, un lugar significativo en la trayectoria de Jorge Bergoglio en Buenos Aires.

La economía con rostro humano

En su diálogo, el arzobispo destacó la necesidad de una economía más humanizada, señalando que “leer el magisterio de Francisco tiene implicancias en la vida real y política”. A través de estas palabras, anticipó el enfoque social que abordará durante su misa.

Compromiso con los más vulnerables

García Cuerva también reflexionó sobre la situación actual del país, reconociendo que la Iglesia ha venido advirtiendo sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidades y los jubilados. «Queremos estar al lado de los más pobres y de los que sufren», enfatizó, reiterando que este compromiso trasciende la política de cualquier gobierno.

El rol del Estado en tiempos difíciles

Aunque evitó criticar directamente la gestión del presidente Javier Milei, el arzobispo expresó su preocupación por un posible retiro del Estado en el acompañamiento de los más vulnerables. «Para muchos, la presencia del Estado es la única garantía de acceso a derechos sociales», concluyó, reafirmando la necesidad de apoyo a quienes están en situación de desamparo.