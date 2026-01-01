Cortes de Tráfico y Pronóstico del Tiempo para Este Jueves 1 de Enero

Después de un cierre de año sofocante, el primer día de 2026 trae buenas noticias en el AMBA: un notable descenso en las temperaturas y un clima más agradable que permite disfrutar de un inicio renovado.

Temperaturas en Descenso tras el Calor Abrumador

La mañana del 1° de enero sorprendió a los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires con un alivio significativo. La temperatura, que ayer alcanzó casi los 39 grados, bajó casi 20 grados durante la madrugada, proporcionando un mejor descanso después de las celebraciones de Año Nuevo.

Cortes de Luz Afectan a Miles de Usuarios

A pesar del bienestar climático, los problemas continúan para muchos. Miles de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano siguen sin electricidad. A las 11:20 de la mañana, el ENRE reportaba alrededor de 11.600 clientes de Edesur y 4.800 de Edenor sin servicio debido a un apagón que afectó a un millón de personas previamente.

Pronóstico Meteorológico Favorable

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un día de clima primaveral, con una máxima de 29 grados en el horizonte. Este respiro en medio de una semana de altas temperaturas es un alivio muy esperado por los porteños y bonaerenses.

¿Qué Nos Espera en los Próximos Días?

Mañana se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 27. El termómetro podría llegar a los 28 entre sábado y domingo, mientras que el lunes podría aproximarse a los 30 grados. Sin embargo, para el martes y miércoles, se pronostica que las temperaturas no superen los 26 grados.

Alertas Climáticas en Otras Provincias

A pesar de esta mejora en la capital, 11 provincias permanecen bajo alerta por calor extremo. Las áreas más afectadas incluyen el noroeste de Entre Ríos, noreste de Neuquén, y parte de La Pampa, donde se emiten advertencias de nivel naranja por potenciales riesgos a la salud.

Consecuencias del Calor Extremo

El calor extremo puede resultar peligroso, especialmente para las poblaciones más vulnerables. El SMN destaca que las temperaturas en estas regiones podrían tener un impacto moderado a alto en la salud.

Condiciones para los Próximos Días

No se prevén lluvias ni tormentas en el corto plazo, lo que significa que se mantendrán estos patrones climáticos estables en el área metropolitana. Los habitantes deben mantenerse informados sobre las condiciones eléctricas y estar atentos a cualquier actualización sobre el clima.