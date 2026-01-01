Inicio de Año: Nuevos Cambios en el Sistema Cambiario y Ajustes en Deudas y Subsidios

A medida que se acerca el primer gran vencimiento de deuda en 2026, el equipo económico de Javier Milei acelera esfuerzos para cubrir la suma que aún falta. A la par, implementan cambios significativos en subsidios y la política cambiaria que impactarán a millones de hogares.

El equipo económico del gobierno argentino se enfrenta a un desafío monumental: reunir U$S 2.000 millones para completar el pago de U$S 4.255 millones programado para el 9 de enero. Luis Caputo, actual encargado de las finanzas, está apurando los pasos para asegurar un acuerdo con bancos privados. La crisis también se siente en el sector energético, donde se estima que alrededor de 7 millones de familias experimentarán cambios en sus tarifas de luz y gas debido a un nuevo recorte en subsidios.

Impacto de la Política de Subsidios Energéticos

El nuevo esquema de subsidios, que empieza a regir mañana, pretende optimizar el uso de recursos estatales mientras busca equilibrar tarifas. Esto resulta en un ajuste que afectará el gasto de millones de argentinos.

Un Nuevo Enfoque Cambiario

El nuevo esquema de bandas cambiarias también se introduce mañana, basándose en una actualización según la inflación oficial. Se busca evitar la apreciación desmedida del peso y mitigar el uso del dólar como referencia de precios. Este cambio significará un movimiento en los límites cambiarios, con un techo estimado de $1.564 hacia finales de enero.

Desafíos en el Consumo Familiar

A pesar de los llamados del presidente Javier Milei a «ajustarse los cinturones», el consumo no muestra signos de recuperarse. Datos recientes indican una caída de casi el 3% en noviembre en comparación con el año pasado. Las proyecciones para diciembre tampoco son alentadoras, sugiriendo que la población se verá obligada a mantener un consumo mínimo mientras espera mejores condiciones.

El Futuro Económico: Expectativas de Crecimiento

El debate en torno al crecimiento económico para 2026 gira en torno a cuánto y cómo crecerá el país. Las estimaciones más conservadoras apuntan a un aumento del 2,5% al 3%, mientras que las más optimistas prevén un crecimiento cercano al 5%. Sin embargo, la disparidad entre diferentes sectores es innegable: algunos prosperarán, mientras que otros permanecerán estancados.

Alternativas Para el Pago de Deuda

Además, el gobierno evalúa diferentes opciones para financiar el pago de la deuda sin recurrir al mercado internacional. La posibilidad de un acuerdo con bancos o la emisión de bonos en el mercado local parecen estar sobre la mesa, según analistas del sector financiero.

Subsidios Energéticos: ¿Quiénes se Beneficiarán?

Desde el 1 de enero de 2026, un nuevo modelo de Subsidios Energéticos Focalizados cambiará la forma en que se otorgan beneficios estatales. Ahora, la ayuda se basará principalmente en los ingresos familiares y se simplificará la categorización de hogares en subsidios y sin subsidios. Esto afectará la cobertura del costo de la energía según el consumo, lo que promete generar cambios significativos en las boletas de servicios.