Stranger Things: Las Canciones Clave de Prince, Iron Maiden y David Bowie en el Episodio Final

El estreno del último episodio de "Stranger Things" nos lleva de regreso a los emblemáticos años 80, combinando una narrativa cautivadora con una banda sonora inolvidable. Las canciones seleccionadas no solo ambientan la trama, sino que también rinden homenaje a una época dorada de la música.

Una selección musical impresionante

Desde su llegada en 2016, «Stranger Things» ha utilizado clásicos del rock para realzar momentos clave de la historia, y el episodio más reciente no es la excepción. Los creadores han elegido cuidadosamente temas que resonan con el período de 1983 a 1989, sumergiendo a los espectadores en la atmósfera auténtica de esa era.

Canciones que marcan el clímax

En la batalla final, los héroes enfrentan a Henry/Vekna mientras se escuchan las vibrantes melodías de Prince, The Pixies, y Iron Maiden. Se destacan dos canciones inolvidables de Prince: When Doves Cry y Purple Rain, que acompañan una emocionante escena de cuenta regresiva.

Un toque melancólico con Fleetwood Mac

A medida que avanza la historia, suena Landslide de Fleetwood Mac, una pieza melódica interpretada por Stevie Nicks, que aunque es más sutil, aporta una profundidad emocional al capítulo.

Momentos sorpresa y nostalgia

El episodio alcanza su clímax con Here Comes Your Man de The Pixies, un clásico de 1989 que evoca recuerdos poderosos. De igual manera, The Trooper de Iron Maiden aporta una dosis de energía rockera, muy recordada en Argentina por su actuación en 2001.

Tradición rockera con un giro canadiense

La versión de Sweet Jane interpretada por Cowboy Junkies añade un matiz inesperado. Esta banda canadiense brilló en 1988 con su álbum The Trinity Session, y su participación en la serie es un guiño a sus raíces musicales.

Un cierre digno para una aventura épica

La serie culmina con Heroes de David Bowie, un tema que encapsula perfectamente el viaje de un grupo de amigos que, vinculados por el amor a los videojuegos, se convierten en salvadores del mundo. Este cierre emotivo resuena con los fans y cierra un ciclo lleno de nostalgia y camaradería.