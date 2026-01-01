Encuesta 2025: Las 100 Personalidades más Influyentes de Argentina

El impacto de Javier Milei en la política argentina marca un hito en la representación de la ciudadanía. La última encuesta de las 100 personalidades más influyentes de Argentina, realizada por NOTICIAS, pone de manifiesto esta transformación al incluir un inédito equilibrio entre figuras vivas y fallecidas en el top ten.

Javier Milei, el actual presidente, continúa su ascenso en la percepción pública y se mantiene en la primera posición de la lista de *NOTICIAS*, un ranking que recopila las personalidades más influyentes desde 1995. Este año, destaca que cinco de los diez primeros lugares son ocupados por personalidades fallecidas, un fenómeno sin precedentes que refleja el descontento con la política tradicional en el país.

Milei en la Cima: Un Ascenso Notable

Por tercer año consecutivo, Javier Milei lidera el ranking. Desde su entrada en la política, su presencia ha crecido exponencialmente: en 2021 ocupó el cuarto lugar, en 2022 el segundo, y en 2023 se posicionó como el más influyente. Le siguen Donald Trump en el segundo lugar y el ícono mundial del deporte, Lionel Messi, en el tercero.

Un Top Ten Ecléctico

Los siguientes puestos del ranking son ocupados por históricos de la cultura y la política argentina, mostrando una mezcla entre el presente y el pasado. José de San Martín, René Favaloro, Diego Maradona, Manuel Belgrano y Juan Domingo Perón también figuran entre los más reconocidos, contribuyendo a la diversidad de influencias en el país.

Figuras Clave en el Gabinete de Milei

La encuesta revela el poder que el equipo de Milei ejerce en la actual estructura política. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ocupa el puesto 11, mientras que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, se ubica en el 12. Más abajo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ex ministro de Defensa, Luis Petri, también hacen su aparición en la lista.

Los Retos de la Oposición

La oposición no está en su mejor momento; Cristina Kirchner es la única en el top ten, mientras que Axel Kicillof aparece en el puesto 18. Figuras como Juan Grabois y Guillermo Moreno se encuentran aún más relegados, mostrando la dificultad que enfrenta la oposición para conectar con los ciudadanos.

Un Reflejo de la Crisis de Representación

El fenómeno que se presenta en el top ten se repite a lo largo de la encuesta. De las 20 personalidades más influyentes, solo la mitad está viva, una clara señal de la desconexión entre los argentinos y sus líderes. En total, 66 figuras son vivas y 31 han fallecido, indicando un predominio notable de hombres sobre mujeres.

Los Influencers y los Medios

Este año, Mario Pergolini encabeza el listado de periodistas más influyentes, seguido por Jorge Lanata. Influencers como Daniel Parisini, conocido por su cercanía al presidente, también resaltan entre las figuras mediáticas, demostrando que la nueva era política se combina con las nuevas formas de comunicación.

Empresarios y Artistas en el Escenario

El magnate Elon Musk destaca en el puesto 17, reflejando la conexión internacional de Milei. En contraste, las figuras artísticas tienen un espacio reducido, con Carlos Gardel en el puesto 67 y Lali Espósito en el 71, lo que sugiere que el ámbito del entretenimiento es menos influyente en el contexto político actual.

El ranking de *NOTICIAS* de 2025 evidencia no solo una evidente polarización en la influencia política de Argentina, sino también un fenómeno complejo en la percepción de la ciudadanía hacia sus representantes. La prevalencia de personalidades fallecidas en las listas sugiere un anhelo por un liderazgo distinto y más representativo.