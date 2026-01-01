¿Cuánto dinero puedes depositar en el banco sin que ARCA se entere en 2026?

Conocer los límites y las regulaciones para depositar dólares en el banco se vuelve esencial en el contexto financiero actual. Te contamos todo lo que necesitas saber para hacerlo sin complicaciones.

Depositar dólares en una cuenta bancaria es un procedimiento común, pero encierra diversos aspectos que es fundamental tener en cuenta. Este proceso puede estar relacionado con la adquisición de activos como un inmueble, la reorientación de ahorros hacia inversiones en la bolsa, o simplemente como un intercambio de billetes en mal estado por otros en mejores condiciones.

A pesar de ser una práctica habitual en el sistema financiero, los depósitos en moneda extranjera no están exentos de controles. A menudo, estas operaciones generan interrogantes por parte de las entidades bancarias o incluso pueden resultar en requerimientos de información provenientes de ARCA, sobre todo cuando no se cumplen ciertos parámetros establecidos.

Para evitar sorpresas, es clave familiarizarse con los criterios que se evalúan al momento de ingresar dólares al circuito financiero formal.

Factores esenciales al depositar dólares

Uno de los elementos más relevantes es asegurar que los dólares que se depositen tengan un origen legal. Esto incluye aquellos adquiridos a través de canales formales, como el dólar oficial o transacciones en el mercado MEP, que quedan debidamente registrados por las entidades bancarias.

Asimismo, también se aceptan dólares obtenidos de operaciones en entornos descentralizados, como en el mercado de criptomonedas, a través de la venta de stablecoins.

En contraste, si alguien nunca adquirió dólares de manera formal, justificar el origen de esos fondos puede resultar complicado, aunque se cuente con ingresos formales en pesos. ARCA no solo evalúa la capacidad económica, sino que también pone el foco en la formalidad de la adquisición de la moneda extranjera.

Si los dólares no se registran como comprados en el sistema formal, el organismo fiscal puede asumir que provienen del mercado informal, situación sujeta a sanciones bajo la Ley Penal Cambiaria.

Montos que despiertan el interés de ARCA

ARCA ha establecido nuevos límites en lo que respecta a la solicitud de información por parte de las entidades financieras. A continuación, se detallan los montos actuales:

Para transferencias o acreditaciones: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas; anteriormente, el umbral para personas físicas era de $2.000.000.

Extracciones en efectivo están limitadas a $10.000.000, tanto para individuos como para entidades, un cambio respecto al anterior que consideraba cualquier monto.

Los saldos bancarios al cierre del mes están sujetos a límites de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Los plazos fijos tienen un umbral de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. Por último, las transferencias realizadas a billeteras virtuales siguen los mismos criterios anteriores.

Infracciones de la Ley Penal Cambiaria

Esta ley contempla sanciones para diversas conductas relacionadas con el incumplimiento del régimen cambiario, que incluyen:

Realizar operaciones de cambio sin una entidad autorizada, operar en el mercado cambiario sin el permiso correspondiente, y proporcionar información falsa en operaciones cambiarias.

Consecuencias de las infracciones

Las sanciones dependen de la severidad de la infracción y la reincidencia. El esquema es el siguiente:

En caso de ser la primera infracción, puede haber una multa de hasta 10 veces el monto de la operación. En la primera reincidencia, se puede enfrentar prisión de 1 a 4 años o una multa de 3 a 10 veces el monto de la operación, y la segunda reincidencia acarrea una pena de prisión de 1 a 8 años junto a una multa similar.

Con todo esto, asegurarte de que tus operaciones estén en regla te permitirá evitar complicaciones y actuar dentro del marco legal establecido.