EE.UU. lanza nuevos ataques contra narcolanchas: ocho muertos y varios desaparecidos en el Pacífico

La reciente ofensiva del Ejército estadounidense en el Caribe ha dejado un saldo trágico, con al menos ocho personas fallecidas tras una serie de ataques a embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico, en un claro intento de ejercer presión sobre el gobierno venezolano.

El Comando Sur de EE. UU., encargado de las operaciones en Centroamérica y América del Sur, comunicó que los ataques, realizados el martes y miércoles, han elevado el número total de muertes en estos eventos a al menos 115.

Detalles de los Ataques en Aguas Internacionales

Los ataques comenzaron el martes cuando tres embarcaciones fueron neutralizadas en aguas internacionales, según un comunicado del Comando Sur. En el primer enfrentamiento, tres individuos a bordo fueron abatidos, mientras que otros lograron escapar antes de que los barcos fueran hundidos.

Buscar Sobrevivientes y Críticas a la Estrategia Militar

En medio de esta crisis, la Guardia Costera de EE. UU. ha activado un operativo de búsqueda y rescate tras recibir informes de supervivientes. Sin embargo, aún no se han encontrado rastros de las personas que estaban a bordo de las embarcaciones que fueron atacadas.

Ataques Repetidos y Sin Evidencias Claras

Desde septiembre, el ejército ha realizado más de 30 operaciones similares sin presentar pruebas concretas sobre la implicación de estas embarcaciones en el narcotráfico. Un funcionario estadounidense destacó que ocho personas han sido reportadas como desaparecidas y actualmente están siendo buscadas.

Controversia Internacional y Legalidad de las Operaciones

Los ataques han levantado serias preocupaciones sobre su legalidad. Expertos en derechos humanos y derecho internacional han calificado estas acciones como potencialmente constitutivas de “ejecuciones extrajudiciales”. La ONU ha instado a Washington a investigar la legalidad de estos actos, señalando indicios de abusos de derechos humanos.

Contexto de la Ofensiva Militar

Este despliegue se produce en medio de una extensa campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que Estados Unidos acusa de liderar un cartel de drogas. Maduro, por su parte, ha rechazado estas acusaciones y denuncia que la intervención estadounidense busca apoderarse de las riquezas petroleras de Venezuela.

Reacciones y El Futuro de la Campaña Militar

El ex-presidente Trump afirmó que se han llevado a cabo ataques en territorio venezolano, lo que representa un escalón significativo en las operaciones militares en la región. Si bien las autoridades estadounidenses señalan que este ataque no fue ejecutado directamente por el ejército, se cree que podría haber sido llevado a cabo por la CIA.