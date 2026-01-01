Descubrimientos y Ausencias: La Influencia Colombiana en los Sonideros de Monterrey

La rica y vibrante conexión entre Monterrey y Colombia se expresa a través de la música. En el barrio de Independencia, una comunidad celebra con pasión su identidad sonidera, transformando ritmos lejanos en parte de su vida cotidiana.

A Pedro Valdés, líder de Sonido Monarca, la música colombiana le llegó «por el aire».

Desde su infancia en el barrio popular de Independencia, Monterrey, las melodías de cumbia, bullerengue y vallenato resonaron en su vida. “El viento traía el sonido a cada rincón”, relata, mientras señala las casas coloridas que componen este lugar conocido como “La Indepen” y “la Colombia chiquita”.

El Encuentro de Sonideros en Monterrey

Junto a otros siete sonideros, coleccionistas de vinilos y ambientadores de fiestas desde hace décadas, Valdés representa a una generación fascinada por la música colombiana. En un cálido viernes, con las calles llenas de sonidos festivos y murales que evocan el folclore colombiano, la magia cultural florece en cada esquina.

En casa de Gabriel Duéñez, el pionero de este movimiento, la historia se despliega. Con casi ocho décadas de vida, Duéñez y sus discípulos comparten cómo Colombia, a miles de kilómetros, ha tejido una parte esencial de su identidad.

Las Raíces de la Pasión Musical

Los sonideros son un reflejo del folclore y la calidez colombiana. Ante la pregunta sobre lo que más los atrapa, destacan el cariño de su gente y su cultura. Resumen su conexión en una realidad donde la música colombiana se convierte en mucho más que un simple gusto. “Nos permite crear lazos, ser diferentes, y encontrar una identidad”, afirma José Juan Olvera, sociólogo y periodista que estudia el fenómeno.

Cultura, Marginalidad y Música

La música colombiana en Monterrey no es solo un entretenimiento; es un símbolo de resiliencia para muchos, especialmente migrantes que se sienten fuera de lugar. Yasodari Sánchez, investigadora del barrio, recuerda cómo el río San Catarina simbolizaba esa división, y cómo la música ofreció un sentido de pertenencia y apertura a la comunidad.

Más Allá de lo Musical

A través de encuentros casuales, la cultura colombiana ha llegado a permeabilizar las calles de Monterrey. Sin embargo, los sonideros, a pesar de su fervor musical, admiten que los lazos con Colombia se limitan a la música. “Lo adaptamos a nuestra realidad”, sostienen, mostrando que, aunque la música une, también resignifica la identidad regional.

Una Fiesta Continua

La esencia de la música colombiana, especialmente la cumbia, ha conquistado Monterrey, donde se danza y celebra cada melodía. “La música colombiana es para moverse, tiene una energía contagiosa que nos levanta”, concluye Abel Sánchez. En este pequeño rincón de México, los ecos de una tierra distante todavía vibran, rescatando identidades y narrativas compartidas bajo el ritmo del acordeón y las trompetas.