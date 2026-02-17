Cósmico: La yerba mate que proyecta US$ 4 millones en ventas para 2026

La marca de yerba mate Cósmico ha pasado de ser una novedad a convertirse en un referente en el sector de infusiones en Argentina. Con un crecimiento meteórico, hoy vende un paquete cada 30 segundos y tiene un ambicioso objetivo de facturación para 2026.

En menos de dos años, Cósmico Yerba Mate ha logrado convertirse en uno de los protagonistas más destacados del mercado argentino de infusiones. Hoy, esta marca vende un paquete cada 30 segundos, lo que equivale a 2.880 paquetes diarios y más de un millón de unidades al año. Su meta para 2026 es alcanzar una facturación cercana a los 4 millones de dólares.

Según reportó Forbes, a mediados de 2024, Samantha Trottier y Hernán Regiardo agotaron en solo dos semanas su stock en Coto. En el año y medio transcurrido desde entonces, las ventas se han vuelto constantes, y la presencia de Cósmico en el retail argentino se ha expandido significativamente. “Esto es lo que proyectábamos el año pasado”, comentó Regiardo, refiriéndose al crecimiento sostenido. Para 2025, su objetivo es consolidar su volumen y aumentar las ventas.

De Supermercados a Almacenes Locales

A finales de 2024, Cósmico contaba con entre 400 y 500 puntos de venta. Hoy, ha superado los 1.400 locales a lo largo del país y ha establecido presencia en importantes cadenas como Jumbo, Vea, Disco, y Coto, entre otras. Para el próximo año, sus fundadores se enfocan en alcanzar más puntos de venta en pequeñas localidades y comercios de barrio.

Además, la marca ha dado el salto internacional, distribuyéndose en la Unión Europea, Australia y Estados Unidos. En Amazon, Cósmico se ubica en el segundo lugar entre las yerbas argentinas. Trottier maneja el mercado norteamericano, mientras Regiardo supervisa las operaciones en Argentina. Pronto, enviarán un contenedor a Estados Unidos con 25.000 paquetes, que incluirá la nueva línea de mate cocido.

Diversificación de Productos

Si 2025 se centró en la expansión, 2026 promete ser el año de la diversificación. Cósmico planea aumentar su oferta de tres a trece productos, añadiendo nuevas variedades de yerba mate y cuatro tipos de té. Con esto, buscan consolidarse como una marca integral en el rubro de infusiones.

A pesar de su crecimiento, la empresa enfrenta desafíos operativos. Con solo seis empleados, reconocen la necesidad de incorporar más personal, especialmente un director de comercio exterior. También se proponen aumentar su red de proveedores, ampliando de dos a cinco empresas yerbateras para el próximo año.

Un Modelo de Negocio Sólido y Nuevas Oportunidades

Hasta el momento, Cósmico ha logrado desarrollarse sin necesidad de capital externo, manteniéndose como una empresa 100% autofinanciada. Sin embargo, Trottier ha mencionado que están abiertos a considerar propuestas de inversión para 2026, siempre manteniendo el control de la marca.

La compañía se ha convertido en la marca de yerba mate más seguida en redes sociales, contando con una comunidad sólida que respalda su crecimiento. Su estructura operativa es ágil y se gestiona de manera remota, utilizando WhatsApp como su “oficina” central.

Mientras Cósmico avanza en su expansión, Trottier y Regiardo también se preparan para un cambio personal, ya que esperan su primer hijo. Este nuevo capítulo ha llevado a la pareja a reorganizar sus lanzamientos y tiempos de trabajo, utilizando su entorno digital y su comunidad para proyectar el futuro en el competitivo mundo de las infusiones.