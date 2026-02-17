Un juez federal enfrenta juicio oral por amenazas y hostigamiento a su equipo

Juez de La Pampa Frente a Juicio Oral por Amenazas y Maltrato Laboral

La Fiscalía Federal ha solicitado que el juez de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, sea llevado a juicio por diversos delitos relacionados con amenazas y maltrato laboral en un entorno de violencia de género hacia sus empleados.

Según fuentes judiciales, los fiscales Horacio Azzolin, Iara J. Silvestre y Federico Iparraguirre han concluido una etapa de la investigación y han solicitado la elevación del caso a juicio, bajo cargos que incluyen amenazas simples y agravadas, lesiones en un contexto de violencia, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial y retardo malicioso de justicia.

Medidas de Protección y Procedimientos Judiciales

El juez, que ocupa el cargo en el Tribunal Oral Federal de La Pampa, enfrenta también restricciones que incluyen una prohibición de acercamiento y comunicación con los miembros de su propio tribunal.

Declaraciones del Juez

En su defensa, Díaz Lacava expresó la semana pasada: “No he realizado ningún comportamiento irregular ni he cometido delito alguno. He pedido disculpas incluso sin saber que había ofendido”. Estas declaraciones se dieron durante su comparecencia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, escenario en el que también se investiga su potencial mal desempeño y posible suspensión.

Inicios de la Investigación

La denuncia que desencadenó la investigación fue presentada por los secretarios del tribunal en abril de 2023. El juez federal de primera instancia de Santa Rosa, Juan José Baric, inicialmente procesó a Díaz Lacava, una decisión que fue confirmada en junio del año pasado por la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Hechos Alegados y Defensa

Uno de los incidentes más notorios incluye el lanzamiento de una piedra por parte del juez hacia un despacho donde se encontraban secretarios, hecho que él ha calificado como “una broma” y por el cual expresa estar “sumamente arrepentido”. Sin embargo, la gravedad de los actos ha suscitado una respuesta formal de la Fiscalía, que solicitará juicio oral por múltiples hechos de amenazas y lesiones.

Análisis del Comportamiento del Juez

En su dictamen, los fiscales señalaron que las acciones de Díaz Lacava crearon un ambiente de miedo y angustia en sus víctimas. Estas conductas incluyeron humillaciones, aislamiento e insultos, exhibiendo un abuso de su posición jerárquica.

Carga de Trabajo y Hostigamiento

Los fiscales detallaron también prácticas de hostigamiento, como la asignación confusa de tareas, bloqueos en la comunicación y la utilización de violencias físicas sobre objetos como métodos de amedrentamiento, lo que contribuyó a un entorno laboral tóxico.

Próximos Pasos en el Proceso Judicial

Con el pedido de juicio oral en marcha, ahora se espera la respuesta de la defensa de Díaz Lacava, tras lo cual el juez de primera instancia tendrá la responsabilidad de decidir sobre el avance del caso.

Consecuencias a Futuro

Simultáneamente, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura investiga la idoneidad del juez en el ejercicio de sus funciones, una situación que podría culminar en su destitución. Durante su declaración ante la comisión, Díaz Lacava negó las acusaciones y defendió su estilo de trabajo, argumentando que no se han recabado pruebas suficientes que corroboren los hechos denunciados.

Un Futuro Incierto para el Juez