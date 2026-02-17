Grokipedia: La nueva Wikipedia impulsada por IA de Elon Musk

Grokipedia, la enciclopedia personal impulsada por Elon Musk, busca cambiar la forma en que accedemos al conocimiento a través de la inteligencia artificial. Descubre cómo esta innovadora plataforma se diferencia de Wikipedia.

Grokipedia, presentada en octubre de 2025 por el empresario Elon Musk y su empresa xAI, emerge como una alternativa controversia a Wikipedia. Su propuesta busca «democratizar el conocimiento» utilizando tecnología de inteligencia artificial, pero con un enfoque radicalmente diferente.

Mientras Wikipedia se basa en la colaboración de miles de contribuyentes, Grokipedia opta por un modelo de curación centralizada, donde los contenidos son generados y verificados por sistemas de IA, incluido el potente modelo Grok.

El Funcionamiento de Grokipedia: Una Nueva Era en la Información

Con un diseño accesible y en inglés, Grokipedia se presenta como un proyecto comercial. A diferencia de su predecesora, los artículos en esta plataforma no pueden ser editados directamente por los usuarios. En su lugar, los registrados pueden sugerir cambios a través de un formulario, el cual será evaluado por el sistema de xAI.

Desde su lanzamiento, Grokipedia contó con más de 800.000 entradas generadas por IA. Sin embargo, el alto tráfico inicial causó problemas técnicos que pusieron a prueba su infraestructura.

Controversias y Desafíos de Credibilidad

A pesar de su ambicioso enfoque, Grokipedia ha enfrentado críticas por su originalidad. Parte de su contenido proviene de Wikipedia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la licencia de uso e integridad de la información. Periodistas han revelado que el modelo GPT-5.2 de OpenAI citó información de Grokipedia en sus respuestas, incluso en temas delicados como Irán y negacionismo del Holocausto.

Estas situaciones han alimentado el debate sobre la fiabilidad de la plataforma. Sin el sistema de revisión comunitaria que caracteriza a Wikipedia, se plantean serias dudas sobre la calidad y posible sesgo de los contenidos proporcionados por Grokipedia, reflejando en gran medida las perspectivas de sus creadores.

Este proyecto se inserta dentro de la estrategia más amplia de Musk para establecer a Grok como un ecosistema de inteligencia artificial capaz de competir con modelos de lenguaje establecidos en la industria.