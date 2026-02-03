Cosquín Rock 2026: ¡Horarios y Escenarios Confirmados!

Cosquín Rock 2026: ¡Todo Listo para un Fin de Semana Inolvidable!
El festival más emblemático de Argentina, Cosquín Rock, ya reveló su programación completa para el 14 y 15 de febrero. Con más de un centenar de artistas en escena, la variedad musical está garantizada.
Evento Musical de Dos Días
Con un cartel que incluye tanto a leyendas del rock como a nuevas promesas, Cosquín Rock promete un fin de semana repleto de música en vivo y experiencias únicas. Este festival se llevará a cabo en múltiples escenarios, ofreciendo algo para todos los gustos.
Highlights del Sábado 14
Escenario Norte – Artistas Imperdibles
Este espacio vibrará con las actuaciones de:
– Kill Flora: 14.30
– Eruca Sativa: 15.20
– Babasónicos: 21.20
– Lali: 23.20
Escenario Sur – Una Mezcla Ecléctica
En el Escenario Sur, podrás disfrutar de:
– La Mississippi: 15.20
– Ciro y Los Persas: 19.40
– Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros: 00.40
Otras Propuestas del Sábado
Escenario Boomerang: Será hogar de artistas como Abel Pintos y Coti.
La Casita del Blues: Tendrá un enfoque especial en el género con bandas como Golo’s Band.
Plaza Electronic Stage: Presentará conocidos DJs como Claudio Ricci y Arkadyan.
Domingo 15: El Gran Cierre
Destacados del Escenario Norte
La música continuará con:
– Fito Páez: 19.10
– YSY A: 23.00
Escenario Sur con Fuerza
Durante este día también brillarán:
– Divididos: 19.40
– Trueno: 21.30
Artistas Internacionales en el Escenario Paraguay
El festival contará con la participación de artistas destacados como Devendra Banhart y Marky Ramone.
Una Experiencia Única
Cosquín Rock 2026 se perfila como un evento ineludible en el calendario cultural argentino, combinando música, arte y un ambiente festivo. Con múltiples espacios y una agenda repleta, está destinado a ser un hito en la historia del festival.