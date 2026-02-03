Cosquín Rock 2026: ¡Horarios y Escenarios Confirmados!

El festival más emblemático de Argentina, Cosquín Rock, ya reveló su programación completa para el 14 y 15 de febrero. Con más de un centenar de artistas en escena, la variedad musical está garantizada.

Evento Musical de Dos Días

Con un cartel que incluye tanto a leyendas del rock como a nuevas promesas, Cosquín Rock promete un fin de semana repleto de música en vivo y experiencias únicas. Este festival se llevará a cabo en múltiples escenarios, ofreciendo algo para todos los gustos.

Highlights del Sábado 14

Escenario Norte – Artistas Imperdibles

Este espacio vibrará con las actuaciones de:

– Kill Flora: 14.30

– Eruca Sativa: 15.20

– Babasónicos: 21.20

– Lali: 23.20

Escenario Sur – Una Mezcla Ecléctica

En el Escenario Sur, podrás disfrutar de:

– La Mississippi: 15.20

– Ciro y Los Persas: 19.40

– Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros: 00.40

Otras Propuestas del Sábado

Escenario Boomerang: Será hogar de artistas como Abel Pintos y Coti.

La Casita del Blues: Tendrá un enfoque especial en el género con bandas como Golo’s Band.

Plaza Electronic Stage: Presentará conocidos DJs como Claudio Ricci y Arkadyan.