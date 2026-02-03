Las Consultoras Prevén que la Inflación de Enero Superará el 2%

Las últimas estimaciones de consultoras privadas indican que la inflación podría disminuir levemente en enero de 2026, pero aún se mantendría por encima del 2%. Los detalles son alarmantes.

Inflación en Números: ¿Qué Esperar?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene programado divulgar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el próximo 10 de marzo. Según el informe más reciente del Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM), se prevé una inflación del 2% para el inicio del año.

Aumento Continuo de Precios

La consultora Libertad & Progreso reporta un IPC de enero que podría alcanzar el 2,6% mensual y 32,1% interanual. Este incremento refleja una tendencia preocupante desde octubre, aunque se espera una desaceleración en la inflación interanual a partir de febrero. Las subas más destacadas se dieron en alimentos y bebidas, especialmente en productos como la carne, así como en el sector de alcohol y tabaco.

Impacto de la Depreciación del Peso

El economista Iván Cachanosky señala que los datos de diciembre superaron las expectativas y que enero no comenzó con un panorama favorable. Por otro lado, Aldo Abram, director de la consultora Libertad y Progreso, comenta que la depreciación del peso ha afectado considerablemente los precios de distintos productos; sin embargo, sugiere que la estabilidad del peso desde octubre podría conllevar una reducción de la inflación en los próximos meses.

Perspectivas para los Próximos Meses

Abram prevé que, con la estabilidad del peso, la inflación mensual podría bajar a menos del 2% en el segundo trimestre de 2026 y alcanzar porcentajes inferiores al 1% hacia finales de año.

Alimentos y Bebidas al Alza

Un estudio de C&T en el Gran Buenos Aires reveló un aumento de precios del 2,4%, con un incremento interanual del 29,2%. Este aumento estuvo liderado por los precios de alimentos y bebidas, que subieron un 4,1%. Las verduras y la carne fueron los productos más afectados, aunque este último mostró el menor incremento desde octubre.

Incrementos en Servicios y Vivienda

El informe destacó que los costos en vivienda se elevaron debido a ajustes en los subsidios para agua y gas, aunque se observaron menores gastos en expensas tras el aguinaldo de diciembre.

Otras Consultoras Comparten Perspectivas Similares

La consultora Ecogo también pronostica una inflación del 2,4% para enero. Sus análisis sugieren que el consumo de alimentos fuera del hogar ha impulsado los precios, mientras que los costos dentro del hogar han mantenido una dinámica estable. La categoría de esparcimiento también ha mostrado presiones al alza propias del período estacional.

Equilibra, por su parte, estima una inflación nacional del 2,2%, impulsada por alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y servicios regulados (2,4%).