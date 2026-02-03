Documentos Desclasificados Relacionan a Roberto Giordano con Jeffrey Epstein

La desclasificación reciente de documentos judiciales en Estados Unidos ha sacudido el panorama internacional, añadiendo al estilista argentino Roberto Giordano a la compleja trama del caso Epstein.

Giordano y Epstein: Una Conexión Inesperada

Los nuevos archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos han revelado un nombre llamativo en la investigación sobre Jeffrey Epstein: el estilista argentino Roberto Giordano, quien falleció en noviembre de 2024. Los documentos incluyen transferencias de dinero desde cuentas asociadas a Epstein hacia Giordano, así como al menos un viaje del financista a Uruguay, relacionado con la actividad empresarial del estilista en la región.

Transferencias Financieras Sin Justificación

Los registros desclasificados indican que Epstein realizó varios giros a Giordano, la mayoría por montos cercanos a los 500 dólares. Uno de los movimientos, datado el 31 de enero, muestra un débito de 500 dólares a una cuenta bajo el nombre de Leonardo Roberto Giordano, asociada a una agencia en Punta del Este.

Sin embargo, estos documentos no aclararon el motivo específico detrás de estos giros ni su conexión con servicios concretos. La falta de claridad sobre el fin de estas transferencias deja abierto el interrogante sobre la naturaleza de su relación.

Vínculos Sociales y Empresariales

Los documentos también indican que Epstein viajó a Uruguay en diciembre de 2016, justo cuando Giordano organizaba importantes eventos de moda que atraían a personalidades del espectáculo y de la alta sociedad, como Susana Giménez y Mirtha Legrand. Este circuito social brindó a Epstein un estrato de legitimidad en el que podría haberse beneficiado de relaciones comerciales y personales.

El Declive del Estilista

Antes de su muerte a los 79 años, Giordano había alejado su figura del foco mediático, enfrentando controversias judiciales que incluyeron una condena en Argentina por defraudación al Estado. Dicho contexto había erosionado su imagem en la sociedad argentina.

Implicaciones y Futuro del Caso

La aparición de Giordano en estos archivos no implica una nueva acusación penal, pero sí lo sumerge en el análisis que sigue realizando la Justicia de EE. UU. sobre la red de conexiones financieras y sociales vinculadas a Epstein. Esta documentación ha comenzado a desenmarañar los lazos entre numerosas figuras públicas, dejando al descubierto una complejidad aún mayor en la red de Epstein.