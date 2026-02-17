Cosquín Rock 2026: La Pasión que Une sin Fronteras

La última edición de Cosquín Rock ha marcado un hito, movilizando aproximadamente 50 mil millones de pesos. Un estudio del Instituto de Cultura Contemporánea revela el fuerte vínculo emocional que une a los asistentes con este emblemático festival.

El Cosquín Rock 2026 se ha consagrado como un evento que no solo ofrece música de calidad, sino que también atrae a miles de fanáticos, generando un significativo impacto económico en la región.

Un Estudio Revelador

Las primeras estadísticas del análisis social y económico realizado desde la edición de 2022 destacan tres elementos clave: la profunda conexión del público con el festival, el crecimiento constante de la estadía en la provincia y una asistencia que va más allá de las fronteras locales.

Pasión por Cosquín Rock

El festival ofrece experiencias memorables que los asistentes atesoran. Según el informe, casi el 20% de los visitantes adquiere su entrada en el primer mes de venta, evidenciando la anticipación y el compromiso hacia el evento.

El estudio también señala que para un 37,20% de los asistentes, la atmósfera única del Valle de Punilla es lo más atractivo, seguido por el 20,30% que valora la aventura del viaje y el 19,30% que disfruta del ambiente festivo entre el público.

Asistentes Recurrentes

Un dato interesante revela que más de la mitad de los asistentes (55,20%) ya son habituales del festival, con un promedio de 4,46 ediciones previas. Dentro de este grupo, el 44% ha asistido entre 3 y 5 veces, mientras que un 21% se considera un «veterano» al haber participado en 6 o más ediciones.

Diversidad de Orígenes

El festival sienta raíces en todo el país, con más de la mitad de los asistentes (52,10%) provenientes de otras provincias. Buenos Aires lidera esta cifra, seguida por Santa Fe, Mendoza y Tucumán, mientras que Córdoba aporta un 28,60% de su público.

Opciones de Alojamiento

Casi el 70% de los asistentes se aloja durante el evento, y más de la mitad viaja exclusivamente para la ocasión. El promedio de estadía ha crecido a 4 noches, demostrando el compromiso del público con la experiencia del festival.

Consciencia sobre Salud Sexual

En una temática crítica, el estudio revela que solo el 23,2% de los asistentes utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales. Este dato subraya la importancia de seguir promoviendo la educación sobre prácticas seguras, a pesar de que el 39,9% posee un título universitario.

Compañeros de Aventura

Más de la mitad de los asistentes (54%) elige disfrutar del festival en compañía de amigos, mientras que un 23% va con familiares y un 19% con parejas. Solo un 4% prefiere asistir solo, reflejando la importancia de la socialización en el festival.

Un Vínculo entre Música y Educación

El perfil del público muestra que más del 65% son jóvenes con formación universitaria. La mitad de ellos trabaja, el 20% se dedica solo a estudiar, y un 27% combina ambas actividades, equilibrando así su tiempo entre responsabilidades y su amor por la música en vivo.

Acceso y Movilidad

La llegada al festival se ve facilitada por las principales vías de acceso, siendo la Variante Costa Azul y la Autovía Punilla las más transitadas. Alrededor del 38,20% de los asistentes utiliza vehículos particulares para llegar al evento.

Inversión Económica Destacada

Los datos iniciales indican que el gasto en alojamiento supera los 9,000 millones de pesos, con un gasto adicional en transporte que también se eleva por encima de los 5,000 millones.