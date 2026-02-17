Tragedia en Corrientes: mujer fallece y sus dos hijas adolescentes están graves

Una familia correntina que disfrutaba de sus vacaciones en Brasil sufrió una devastadora tragedia, con el fallecimiento de una mujer y sus dos hijas adolescentes luchando por sus vidas tras un accidente de tráfico en la BR 282.

El fatal incidente se produjo cerca de Santo Amaro do Imperatriz, a solo 40 kilómetros de Florianópolis, y provocó una rápida respuesta de la Policía Rodoviaria y equipos de rescate, incluidos helicópteros.

El choque y sus consecuencias fatales

Identificada como Mayra Cardozo, de 39 años, la víctima viajaba en el asiento delantero de un Toyota Corolla que conducía su pareja, Pedro Sebastián Fader. En el asiento trasero estaban sus hijas Valentina (17) y Martina (15), quienes sufrieron heridas graves y se encuentran en terapia intensiva.

Detalles del accidente

El accidente se produjo en las cercanías del “trébol de Varginha”, cuando el Corolla fue impactado en el costado derecho por un vehículo brasileño. Mientras el conductor del otro auto solo sufrió golpes menores, la Policía Rodoviaria Federal investiga qué vehículo realizó una maniobra imprudente que llevó a la colisión. Se presume que el Corolla era objeto de una maniobra evasiva para evitar un choque frontal.

El impacto y el rescate

Ocurrido el sábado a las 15:50, se rumorea que un camión podría estar involucrado, ya que no detuvo su marcha después del choque. El Corolla terminó contra un muro de piedras, atrapando a Fader entre el asiento y el volante, lo que exigió el uso de herramientas para liberarlo.

Víctimas y atención médica

A la llegada de los equipos de rescate, Cardozo ya no presentaba signos de vida, mientras que sus hijas fueron trasladadas a hospitales de alta complejidad, con Valentina sufriendo un traumático craneoencefálico y Martina, múltiples fracturas y hemorragias.

Traslado y asistencia familiar

Un helicóptero fue utilizado para trasladar a Fader, quien se encuentra internado pero en condición estable. Mientras, el Gobierno de Corrientes ha proporcionado apoyo para que familiares de las víctimas viajen inmediatamente a Brasil, facilitando el proceso de traslado de Cardozo tras la autopsia.

Estado de salud de las hermanas

Con información de Miguel Báez, tío de las adolescentes, se reporta que ambas han pasado por múltiples cirugías y su estado es delicado. La menor, Martina, podría necesitar otra intervención para descomprimir la presión craneana debido a un sangrado detectado en una resonancia.

Se estima que Valentina y Martina permanecerán en terapia intensiva en Brasil de 2 a 3 semanas antes de ser trasladadas nuevamente a Corrientes para continuar su recuperación.