Siria inicia evacuación del campamento Al-Hol con miles de personas vinculadas al EI, informan autoridades.

La evacuación de los habitantes del campamento de Al-Hol en Siria está en marcha, mientras las autoridades buscan reorganizar este polémico centro que alberga a familiares de presuntos combatientes del Estado Islámico.

Al-Hol, ubicado en la región desértica de la provincia de Hasakeh, ha sido el campamento más grande de Siria para los familiares de supuestos militantes del grupo terrorista Estado Islámico (IS). Con la captura del campamento por parte del gobierno sirio, esta instalación ha iniciado un proceso de evacuación de sus residentes.

Un Contexto de Cambios en el Control

Desde que las fuerzas gubernamentales tomaron control del campamento, miles de personas han abandonado Al-Hol, aunque sus destinos son aún inciertos. Este campamento había albergado a alrededor de 24,000 personas, en su mayoría sirias, pero también a iraquíes y más de 6,000 extranjeros provenientes de cerca de 40 países.

Graves Condiciones de Vida

Fadi al-Qassem, encargado de los asuntos de Al-Hol, enfatizó que el campamento «carece de condiciones básicas de habitabilidad», lo que ha llevado a la decisión urgente de reubicar a los residentes en otros centros en la provincia de Aleppo. Esta evacuación se inició el pasado martes y se espera que concluya en una semana.

La Perspectiva de los Derechos Humanos

Los residentes de Al-Hol no son considerados prisioneros, y la mayoría no ha enfrentado cargos formales. Sin embargo, su situación se asemeja a una detención efectiva en esta instalación altamente custodiada. Según la agencia de la ONU para los refugiados (UNHCR), ha habido una «significativa disminución en el número de residentes» en el campamento en semanas recientes.

Repatriaciones y Desafíos Internacionales

Hasta ahora, 11 estados miembros de la Unión Europea han repatriado cerca de 1,000 ciudadanos desde campamentos en el noreste de Siria, incluyendo Al-Hol. Sin embargo, las autoridades kurdas aún mantienen control sobre el campamento de Roj, donde permanecen detenidos más familiares de los jihadistas extranjeros.

Un Futuro Incierto

Recientemente, las fuerzas kurdas liberaron a 34 australianos del campamento de Roj, pero su retorno se complicó por problemas de coordinación con Damasco. Además, el ejército estadounidense informó sobre la transferencia de miles de sospechosos de IS -incluyendo a muchos extranjeros- desde cárceles administradas por kurdos en Siria hacia Irak, donde enfrentarán juicios.

Preocupaciones por Derechos Humanos

Organizaciones como Human Rights Watch han expresado su preocupación por el bienestar de los miles de detenidos transferidos a Irak, alertando sobre el riesgo de desapariciones forzadas y otros abusos en el sistema judicial iraquí.