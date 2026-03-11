Costos del Mundial 2026: Paquetes, entradas y viajes para seguir a Argentina en EE. UU., México y Canadá

A medida que se acerca el Mundial 2026, los hinchas argentinos sienten el impacto en su bolsillo. Los paquetes de viaje para disfrutar de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá varían considerablemente, elevando las expectativas y los presupuestos de los fanáticos.

La Aventura Mundialista Comienza con Altos Costos

El torneo, programado del 11 de junio al 19 de julio, contará con la participación de 48 selecciones y 104 partidos. Aquellos que deseen seguir a la Selección Argentina deberán prepararse para afrontar gastos significativos en entradas, alojamientos y transporte.

Costo de Ver a Argentina en Fase de Grupos

Un estudio reciente indica que los paquetes para presenciar el debut de Argentina contra Argelia, que se llevará a cabo en Kansas City el 16 de junio, comienzan en u$s3.990. Este precio incluye tres noches en un hotel de 3 estrellas, traslados al estadio y entradas de categoría 2. Para quienes prefieren una ubicación mejor, la categoría 1 tiene un costo de u$s4.990, excluyendo impuestos locales y eventuales cargos adicionales.

El siguiente encuentro, contra Austria en Dallas el 22 de junio, también tiene un costo base de u$s3.990 en hotel de 3 estrellas, pudiendo llegar a u$s5.990 en un hotel de 4 estrellas con mejores entradas. Esta misma estructura de precios aplica para el encuentro contra Jordania el 27 de junio, que se disputará en la misma ciudad.

Paquetes Combinados para los Partidos

Quienes deseen asistir a los dos últimos partidos en Dallas deberán desembolsar entre u$s8.990 y u$s12.990, dependiendo del tipo de alojamiento y servicios incluidos. Para los fanáticos más entusiastas, el paquete completo para toda la fase de grupos tiene tarifas que oscilan entre u$s13.990 y u$s18.990, aunque no incluye el traslado entre ciudades.

Costos en las Fases Finales del Torneo

A medida que avanza el torneo, los precios aumentan. Para los dieciseisavos de final, los paquetes comienzan en u$s5.990 hasta u$s8.690. En octavos de final, las tarifas varían entre u$s4.990 y u$s8.990, mientras que los cuartos de final tienen costos que inician en u$s5.990 y alcanzan hasta u$s9.990.

Semifinales y la Gran Final

Los precios para las semifinales van desde u$s7.990 hasta u$s11.990, y los tickets para la final pueden costar entre u$s17.990 y u$s22.990, siendo los más altos del torneo. Estos precios no son definitivos, ya que a ellos se les suman impuestos locales, tasas de hotel y otros gastos logísticos.

Preparativos Adicionales

Los aficionados deberán tener en cuenta que es imprescindible contar con un pasaporte vigente y obtener la visa correspondiente para ingresar a Estados Unidos y Canadá. Estos requerimientos son parte de los costos totales para quienes buscan vivir la experiencia del Mundial 2026 en la tribuna.