Inundaciones en Tucumán: Un mes de lluvia en un solo día arrasa barrios

Las intensas lluvias en Tucumán han desatado una crisis sin precedentes, dejando a numerosas familias en situaciones extremas y pérdidas devastadoras. En solo un día, las precipitaciones alcanzaron los 170 milímetros, un récord para la región.

Un Impacto Abrumador

Las comunidades de Tucumán están sintiendo el impacto de un temporal que ha llevado a clases suspendidas y ha transformado calles en ríos. «Se está perdiendo lo poco que teníamos», comenta una vecina afectada, reflejando el sentir de muchos en esta difícil situación.

Las Tormentas No Dan Respiro

A pesar de ser temporada de lluvias, el norte argentino ha registrado niveles de precipitaciones insólitos este verano. Mientras Salta y Jujuy también sufrieron las consecuencias, Tucumán se encuentra en el epicentro del desastre.

Recuerdos del Pasado

Elsa, una de las damnificadas, recuerda con angustia el año 2017, cuando muchos de sus vecinos perdieron todo. «No vamos a recuperar lo que perdimos», dice entre lágrimas.

Situaciones Críticas en el Terreno

Las áreas más golpeadas muestran un panorama desolador. En localidades como La Madrid, los vecinos han comenzado a huir de sus hogares. Muchos escaparon el martes por la tarde, anticipándose a lo peor, llevando consigo lo poco que pudieron rescatar.

Rescates Heroicos

Imágenes impactantes muestran el rescate de un anciano atrapado en la corriente, salvado por equipos de emergencia con una grúa. Estos actos de valentía destacan la urgencia del auxilio en medio de la crisis.

La Lucha por Sobrevivir

Los animales también sufren en esta calamidad. Mientras algunos han sido rescatados, otros luchan por mantenerse a flote. El panorama es desolador: perros abandonados se ven danzando en aguas desbordadas.

Refugios Improvisados

Bajo una carpa improvisada, Lilia intenta encontrar un lugar seguro. «Cerramos las puertas y salimos a la ruta», recuerda, mostrando una realidad inquietante. Hasta ahora, alrededor de 300 vecinos han sido evacuados, y muchos aún desconocen el estado de su hogar.

Suspensión de Clases y Falta de Recursos

El Gobierno ha suspendido clases en todos los niveles, proponiendo utilizar las escuelas como refugios temporales. Las familias deben improvisar para sobrevivir en medio de la intemperie. Las necesidades básicas, como ropa, alimentos y atención médica, son urgentes.

Una Situación en Retroceso

Mientras el agua comienza a descender, muchas áreas siguen anegadas, y las calles han sido devastadas. Árboles caídos, derrumbes y cortes viales complican aún más la situación.

Transito y Seguridad en las Rutas

La Dirección Provincial de Vialidad advierte sobre precauciones extremas en la circulación. Varias rutas han sido cerradas, mientras un paso alternativo se habilita para peatones y motocicletas en la Ruta 341.

Pronóstico Desalentador

La situación meteorológica no es alentadora, con pronósticos que anticipan más lluvias los próximos días. La alerta se mantiene en Tucumán, y se espera que la calma llegue solo el domingo, aunque para el lunes se anticipan nuevas tormentas.