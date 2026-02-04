Cotización del Dólar en Córdoba: Precios del Miércoles 4 de Febrero

Este 4 de febrero, las fluctuaciones del dólar en Argentina marcan la pauta del mercado cambiario. Desde el oficial hasta el blue, aquí tienes un resumen de las principales tasas de cambio.

El dólar oficial en el Banco Nación se establece en 1.465 pesos para la venta y 1.415 pesos para la compra. El Gobierno ha fijado un límite de entre 1.000 y 1.500 pesos para permitir que la moneda estadounidense flote en el mercado.

Cotización del Dólar Banco Nación

El Banco Nación mantiene sus valores al día, siendo uno de los referentes en el sistema financiero argentino. Actualmente, se ofrecen las siguientes tarifas:

Dólar Blue: Alternativa en el Mercado Paralelo

El dólar blue sigue siendo una opción buscada por los usuarios. Las tasas pueden variar, pero generalmente son más elevadas que las oficiales. Es importante estar atento a estos movimientos.

Dólar MEP: Tendencia en el Mercado Electrónico

En el segmento MEP, el valor se encuentra en $1.460,32 para la compra y $1.460,73 para la venta. Este tipo de cambio refleja la dinámica de la compra-venta de bonos en el mercado electrónico.

Dólar Oficial en Diferentes Bancos

Además del Banco Nación, otros bancos ofrecen diversos valores para la compra y venta del dólar oficial. A continuación, las cotizaciones más relevantes de hoy:

Bancor

– Compra: $1.415

– Venta: $1.475

BBVA

– Compra: $1.420

– Venta: $1.470

ICBC

– Compra: $1.435

– Venta: $1.485

Banco Supervielle

– Compra: $1.433

– Venta: $1.473

Las condiciones del mercado cambiario continúan en constante evolución, haciendo necesario seguir estas cotizaciones de cerca para tomar decisiones informadas.