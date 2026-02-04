Rating del Martes: ¡Wanda da que hablar!

La batalla por el rating desató una feroz competencia en la pantalla chica el pasado lunes. La audiencia fue testigo de una sorpresiva confrontación entre MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, y la nueva serie de Disney+, Hija del fuego: la venganza de la bastarda, protagonizada por La China Suárez.

Un Duelo de Estrellas

El enfrentamiento marcó un momento especial en la televisión, donde la ex esposa de Mauro Icardi, Wanda Nara, se enfrentó a la actual pareja del futbolista, La China Suárez. La curiosidad por ver a estas dos figuras en acción atrajo a los televidentes, creando un morbo innegable.

Resultados Impactantes

Los resultados del rating fueron contundentes. **MasterChef Celebrity** se alzó con un notorio 11,2 puntos de audiencia, mientras que **Hija del fuego** apenas alcanzó los 3,7. La irónica coincidencia fue que el estreno de La China logró el mismo rating que **El Zorro**, una serie clásica que resiste el paso del tiempo.

Telefe Mantiene la Delantera

A pesar de que el martes la programación cambió y ya no coincidió, los números continuaron favoreciendo a Telefe. **MasterChef Celebrity** se reafirmó como el programa más visto del día, sumando 12,8 puntos, seguido por **Pasapalabra** con 9,9 puntos y repitiendo el éxito con su segunda tanda que logró 9,8.

Otras Emisiones en el Radar

En eltrece, **El Zorro** fue el más visto con 4,8 puntos, mientras que **Hija del fuego** registró un leve incremento, marcando 4,5. Por su parte, los programas de chismes como **LAM**, al mando de Ángel de Brito, destacaron en América con un rating de 3,4 puntos.

Competencia en Nueve y Más Allá

El canal elnueve tuvo como su programa más exitoso a **Bendita**, que alcanzó 2,6 puntos, mientras que la TV Pública no logró cifras notables, destacándose **Mediodía bien arriba** con solo 0,4 puntos. En el caso de Net TV, tanto **El señor de los cielos** como **Cine Net** se quedaron en un modesto 0,4.

Telefe se Lleva la Victoria

Telefe concluyó el día con una ventaja de 3,2 puntos sobre eltrece, dominando todas las franjas horarias. América ocupó el tercer lugar y elnueve se posicionó cuarto, por una leve diferencia. Por último, tanto la TV Pública como Net TV empataban en el fondo, seguidos por Bravo TV con escasos puntos de rating.

Promedios por Canal

Los promedios generales marcaron: Telefe con 6,5 puntos; eltrece con 3,3; América 2; elnueve 1,7; y la TV Pública junto a Net TV, contribuyeron con 0,2, mientras que Bravo TV cerró la lista con 0,1.