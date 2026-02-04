Llaryora busca aprobar su primera ley de 2026 en medio de tensiones con Juez y la oposición

El enfrentamiento del gobernador Martín Llaryora con los referentes de la oposición Luis Juez y Rodrigo de Loredo en Laboulaye anticipa un arranque legislativo lleno de conflictos. Esta tarde, la Legislatura de Córdoba se prepara para discutir la primera ley del Ejecutivo en 2026, en un clima marcado por la confrontación.

La propuesta del oficialismo plantea que la apertura del período legislativo se realice en diferentes localidades de la provincia durante la próxima década. Este anuncio, parte del discurso de Llaryora, busca resaltar una fuerte conexión territorial, con énfasis en las regiones Sur, Oeste y Norte de Córdoba.

Detalles de la Iniciativa Legislativa

El proyecto, que cuenta con el apoyo de las comisiones correspondientes, estipula que durante diez años la sesión inaugural se llevará a cabo en varios municipios y comunas de los departamentos más alejados. El gobernador también deberá presentar un informe sobre el avance de obras y programas vinculados al Plan de Igualdad Territorial, recientemente aprobado.

Reacciones en el Ámbito Político

Dentro del bloque de la UCR, las opiniones son variadas, mientras que el juecismo Cierra filas en su rechazo a la propuesta. Según fuentes internas, el oficialismo aprovechará su mayoría para avanzar con la votación, a pesar de las críticas y la tensión palpable en el ambiente.

Contexto de la Confrontación

El clima de choque se intensificó tras las críticas de Llaryora hacia sus opositores, quienes respondieron rápidamente, transformando el debate en un campo de batalla político. La reciente intervención del juecismo en el Tribunal de Cuentas respecto a la compra de drones para la policía se presenta como el catalizador de esta tensión.

Perspectivas Electorales

Las declaraciones del gobernador han sido interpretadas como un impulso hacia la campaña electoral por parte de la oposición, que ya comienza a proyectar un año electoral muy activo, con miras a 2027.

Agenda Legislativa y Desafíos Futuros

La sesión de hoy no solo marcará el inicio del año legislativo, sino que también dará un vistazo a la hoja de ruta del gobierno para 2026. Se espera que se discutan leyes relacionadas con la seguridad pública y estímulos para la producción, evidenciando la intención del oficialismo de reforzar su modelo de gestión frente a la oposición.

Otros Proyectos en Agenda

Adicionalmente, se prevé la aprobación de cuatro proyectos de ley que amplían los radios urbanos de varias localidades de la provincia, reflejando un esfuerzo por atender las necesidades de crecimiento y desarrollo en la región.