CEO de JP Morgan elogia a Milei y pronostica regreso de Argentina a los mercados

El CEO de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, afirmó que las políticas de déficit cero y control de la inflación son esenciales para que el país recupere el financiamiento internacional a partir de marzo de 2026.

Facundo Gómez Minujín, líder de JP Morgan Argentina, manifestó que «esta vez es diferente de verdad» mientras evalúa el panorama económico nacional. Además, anticipó un regreso a los mercados de crédito para marzo, con un esperado riesgo país de entre 450 y 500 puntos.

La Convicción del Liderazgo Argentino

El banquero destacó la firmeza del presidente Javier Milei en dos estrategias consideradas innovadoras en la política argentina: déficit cero e inflación controlada.

En declaraciones a El Cronista, subrayó que «nunca un presidente ha mostrado tal determinación» y se mostró optimista con respecto a la nueva dirección económica.

Inflación: Clave para el Orden Económico

Gómez Minujín resaltó la baja inflacionaria como un medio fundamental para estructurar la economía. «La reducción de la inflación impulsará un impacto positivo», señaló, indicando que la convivencia con aumentos de precios puede resultar en corrupción e ineficiencia.

Estrategia Fiscal y Deuda

El CEO también respaldó la estrategia fiscal del gobierno, dejando en claro que a la entidad bancaria no le favorece que el país aumente su deuda. «Menos deuda es mejor» para las operaciones corporativas que son esenciales para el banco, explicó.

Perspectivas de JP Morgan para 2026

Mirá hacia el 2026, Gómez Minujín predijo un incremento en las exportaciones, una disminución de la inflación y crecimiento constante, lo que podría «tranquilizar al pueblo argentino».

A pesar de que reconoció que siempre hay incertidumbres, expresó una visión favorable, afirmando que «en dos años se ha avanzado enormemente» desde un período crítico.

Desafíos y Oportunidades Futuras

El CEO hizo hincapié en la necesidad de que el Banco Central acumule reservas y establezca una política monetaria sólida. También planteó la importancia de contar con acceso al mercado de capitales y la implementación de reformas estructurales.

Gómez Minujín concluyó que cerrar el año con entre 5,000 y 10,000 millones de dólares en reservas es fundamental, y abogó por reformas laborales e impositivas más modernas para estimular la inversión y facilitar el regreso al crédito internacional en marzo.