Enero sorprende al mercado: Inmobiliarias rurales prevén un 2026 lleno de oportunidades

El sector agropecuario en Argentina comienza 2026 con una inusitada energía. Aumenta el interés por invertir en terrenos, marcando un año que podría ser decisivo en la actividad agraria.

El mercado de tierras agrícolas está experimentando un incremento notable en la actividad, que se manifiesta en una mayor demanda y consultas en comparación con años anteriores. A medida que las condiciones se estabilizan, los precios comienzan a ajustarse debido a la escasez de terrenos disponibles.

Un Comienzo Activo en Energía Agraria

Si bien enero ha sido tradicionalmente un mes pausado para las transacciones, este año la situación es diferente. Los operadores informan sobre un aumento significativo en las consultas, recorridas y hasta concretación de operaciones, superando las expectativas de actividad para esta época.

Expectativas para el Funcional 2026

Juan José Madero, de LJ Ramos, destaca que, a pesar de ser un mes típicamente calmado, el ritmo este enero ha sido notablemente más ágil. Con un pronóstico optimista, afirma que febrero retomará el flujo habitual de visitas y negociaciones, augurando un año con actividad sostenida.

Contexto Múltiple: Factores Clave en el Mercado

Madero atribuye esta expectativa a un entorno político y económico más estable. “La inflación muestra signos de baja y el riesgo país se encuentra en mínimos históricos”, indica, sugiriendo que esto facilita las proyecciones de inversión a largo plazo en un sector históricamente errático.

Dinámicas entre Inversores y Propietarios

El especialista destaca una nueva relación entre inversores y propietarios. Mientras los primeros buscan consolidar proyectos productivos, los propietarios, que no están presionados por vendas, analizan cuidadosamente el momento adecuado para negociar.

Presiones y Proyecciones de Precios

En términos de precios, el campo agrícola de alta calidad ha mostrado una notable recuperación, con valores para tierras en la zona núcleo que rondan los 20,000 dólares por hectárea. Sin embargo, el mercado ganadero presenta una actitud diferente; aunque los precios no están subiendo, hay una apertura a negociar que antes no existía, lo que muestra un cambio en la disposición de los inversores.

Valoración de Diferentes Regiones

Se observa un panorama variado: campos de buena calidad en la Cuenca del Salado cotizan alrededor de 3,500 dólares por hectárea, mientras que en zonas más marginales, como San Luis y La Pampa, los precios fluctúan entre 600 y 800 dólares. Por su parte, en el sudeste bonaerense, los campos de alto potencial se ofrecen entre 11,000 y 12,000 dólares por hectárea.

Desafíos en el Acceso al Financiamiento

A pesar del optimismo, la falta de financiamiento sigue siendo una limitante significativa. Las altas tasas de interés dificultan la obtención de créditos para compras de tierras, lo que ha llevado a muchos compradores a recurrir a financiamiento directo del propietario.

Perspectivas Regionales y Tendencias de Inversión

Miguel Conte, de Conte Bienes Raíces, resalta la actividad en varias regiones, con un auge en la zona centro y crecimiento en el Litoral y NEA. A su vez, se espera un incremento del 20% en las transacciones en Argentina, con un especial interés de inversores extranjeros.

Conclusiones de un Mercado en Movimiento

Con los campos cada vez más escasos y un clima de confianza creciente, 2026 promete ser un año activo en el sector agropecuario. El enfoque se mantiene en analizar cómo se desarrollarán los cambios políticos y económicos, y cómo influirán en el mercado de tierras.