Cotización del Euro y Euro Blue en Vivo: Miércoles 31 de diciembre de 2025

Euro Blue y Dólar: Las Cotizaciones del Día en Argentina

Descubre las últimas cotizaciones del euro blue y el dólar en Argentina, esenciales para tu economía diaria y decisiones de compra.

¿Cuál es la cotización del euro blue hoy?

Hoy, 31 de diciembre de 2025, el euro blue se sitúa en $1.858,75 para la compra y $1.826,75 para la venta. Este valor, más elevado que el oficial, refleja la diferencia entre el mercado informal y la cotización que se establece en los bancos, que ha sido influenciada por la reciente política de «sinceramiento», reduciendo la brecha entre ambas tasas.

Euro oficial: precios actuales

Según datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial hoy se encuentra en $1.765,44 para la compra y $1.669,67 para la venta.

Esta moneda, utilizada en 19 de los 27 países de la Unión Europea, sigue siendo la segunda más comercializada a nivel global, detrás del dólar. Alemania, Francia, Italia y España son algunos de los países que utilizan el euro.

Cotización del euro tarjeta

El euro tarjeta, destinado para usos turísticos, se comercializa en $2.268,11 para compra y $1.649,19 para venta.

Cotizaciones en diferentes bancos argentinos

Hoy, el euro presenta distintas cotizaciones en varias entidades bancarias:

Banco Ciudad: $1.660,00 compra / $1.760,00 venta.

Banco Nación: $1.660,00 compra / $1.760,00 venta.

Banco BBVA: $1.700,00 compra / $1.760,00 venta.

Banco Patagonia: $1.667,69 compra / $1.760,87 venta.

Banco Supervielle: $1.677,00 compra / $1.774,00 venta.

Dólar blue: la situación actual

En cuanto al dólar blue, su cotización hoy es de $1.530 para la compra y $1.510,00 para la venta. Este valor se establece en el mercado paralelo, donde también se observa un precio superior al oficial.

Dólar oficial: precios del día

El dólar oficial, según el Banco de la Nación Argentina (BNA), está hoy en $1.480,00 para compra y $1.430,00 para venta.