CGT cierra el año con un llamado a la unidad y alerta por la reforma laboral del Gobierno

El movimiento obrero argentino se une en una jornada de protesta contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La Confederación General del Trabajo (CGT) hace un llamado a la unidad en defensa de los derechos de los trabajadores.

Un mensaje claro en tiempos de incertidumbre

La CGT se despidió del año con un fuerte mensaje a través de sus redes sociales, enfatizando que el año 2026 representa un desafío crucial para la defensa de los derechos laborales. «El nuevo año no es un año más; es un año que nos necesita más unidos para defender la fuerza del trabajo y los derechos conquistados con décadas de lucha», destacaron.

La consigna: “Derechos no son números”

El video que acompaña este mensaje remarca que la lucha no se trata de cifras, sino de las vidas de las personas, sus familias y su futuro. La CGT convoca a todos a enfrentar lo que viene con unidad, organización y lucha colectiva.

Un llamado a la acción

En su comunicado, la CGT enfatiza la necesidad de un compromiso renovado ante los cambios propuestos por la reforma laboral, que busca flexibilizar las condiciones de contratación y modificar el régimen de indemnizaciones. Aunque el Gobierno argumenta que estas medidas fomentarán el empleo formal, desde el sindicalismo se temen graves consecuencias: «podrían traducirse en una pérdida de derechos y en una mayor precarización del trabajo», advierten.

Un contexto desafiante

La CGT ya había expresado su oposición a varios puntos de la agenda laboral del Ejecutivo durante el último año. Con salarios que aún no logran recuperar el poder adquisitivo y un alto nivel de informalidad laboral, la central obrera reitera que el debate sobre el trabajo no puede reducirse a cuestiones fiscales.

Mirada hacia el futuro

De cara a un 2026 que promete reabrir discusiones sobre el modelo laboral, la CGT se prepara para hacer valer los derechos de los trabajadores en la agenda económica del país. La unidad y la organización se posicionan como herramientas clave en el camino por venir.