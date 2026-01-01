Bitcoin desciende al cierre de 2025, pero las fintech cripto conquistan la banca en EE.UU.

El panorama financiero está cambiando drásticamente, con las fintechs liderando la transformación hacia la banca en Estados Unidos, a pesar de la caída de las criptomonedas en 2025.

El año 2025 dejó a Bitcoin en declive, lo que resultó en una disminución de las ganancias esperadas para muchos inversores. Sin embargo, en medio de un mercado cripto complicado, las fintechs han encontrado una oportunidad para profundizar su integración en el sistema bancario estadounidense.

Con avances regulatorios que generan confianza, el sector espera que 2026 sea un año crítico. Las empresas de criptomonedas están buscando reemplazar los permisos estatales con normativas a nivel nacional, mientras que los líderes en pagos están modernizando sus infraestructuras con tecnología blockchain y la inteligencia artificial se convierte en un factor clave en la administración de operaciones.

Aunque el Congreso todavía está debatiendo la regulación de las criptomonedas, el respaldo de la Casa Blanca ha otorgado a las fintechs un impulso significativo. Esta situación les ha permitido mejorar sus márgenes al intentar eliminar intermediarios. Actualmente, tanto los exchanges como los neobancos dependen de bancos autorizados para acceder a los sistemas de pago de la Fed, pero cada vez más empresas buscan obtener su propia licencia. «Este es el momento de acercarse a Washington para hacer escuchar sus voces», comentó Amias Gerety, socio de QED a Bloomberg.

Hasta la fecha, cinco firmas de criptomonedas han recibido aprobaciones preliminares para obtener estatutos bancarios:

Circle, Ripple, Coinbase, PayPal y Mercury.

Adicionalmente, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, sugirió crear una cuenta «simple» para acceder directamente a las redes de pago federales. Phil Goldfeder, director del American Fintech Council, anticipó que 2026 verá una clara colaboración entre fintechs, bancos innovadores y reguladores.

El Auge de las Stablecoins

Las stablecoins, diseñadas para mantener su valor, se perfila como una de las principales tendencias del próximo año. Bancos, minoristas y empresas tecnológicas las están adoptando para realizar transacciones más rápidas y económicas.

Visa y Mastercard ya han revelado planes para facilitar operaciones con stablecoins y las expectativas de crecimiento son altas. Mastercard ha declarado que «las criptomonedas podrían ser la narrativa financiera de este siglo».

Oliver Jenkyn, presidente de mercados globales de Visa, destacó su relevancia en países como Argentina, donde la demanda de dólares es notable: «Confío en que 2026 sea el año decisivo para su adopción».

Stripe, Coinbase y Anchorage Digital han lanzado soluciones de stablecoins para satisfacer la creciente demanda, aunque el camino hacia la implementación masiva aún presenta retos.

La Revolución de la Inteligencia Artificial en Fintech

Otra evolución importante que transformará el sector en el próximo año es la inteligencia artificial. Jorn Lambert, director de productos de Mastercard, mencionó: «En 2026, los agentes de IA se volverán esenciales en las personas comprando».

«No solo habrá asistentes virtuales; los agentes de IA podrán planificar, negociar y asegurar compras por los consumidores», agregó Lambert, visualizando un futuro donde un agente de IA gestione la organización de un cumpleaños. Mastercard, PayPal y otras entidades están colaborando con expertos en IA para llevar estas ideas a la realidad.

Jenkyn también prevé un cambio importante: «Las compras asistidas por IA se convertirán en la norma en 2026». Sin embargo, aún persiste la preocupación por una potencial burbuja en el sector, y Gerety advirtió que, en ausencia de una crisis, no se anticipa un colapso inmediato, aunque la naturaleza efímera de los periodos de auge es conocida.