Año Nuevo en los cielos: España contará con 4,901 vuelos, un 7.5% más que el año pasado

El gestor aeroportuario Aena anuncia para el 1 de enero de 2026 un notable incremento en los vuelos durante la temporada navideña, reflejando la creciente actividad aérea en España.

Vuelos Programados para el Día de Año Nuevo

Para el jueves, 1 de enero de 2026, se estima que operarán un total de 4.901 vuelos en el sistema aeroportuario español, lo que representa un aumento del 7,5% en comparación con el Año Nuevo del año anterior.

Datos Globales del Periodo Navideño

En el transcurso de estas festividades, desde el 19 de diciembre hasta el 7 de enero de 2026, se prevén un total de 101.793 vuelos. Esta cifra supera en un 7,8% la de 2024, coincidiendo con un día de festividades nacionales.

El Día de Reyes y Su Programación

El 6 de enero, Día de Reyes, se programan 4.595 vuelos, lo que implica una ligera disminución de 24 operaciones respecto a 2024.

Los Aeropuertos Más Activos

El aeropuerto de Madrid-Barajas lidera la lista con 1.044 vuelos programados para este jueves, lo que significa 57 movimientos más que el año anterior. Le sigue el aeropuerto de Barcelona-El Prat, con 875 operaciones, y el de Málaga, que prevé 404. En el último lugar se encuentran el aeropuerto de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, con 323 y 286 vuelos respectivamente.

Flexibilidad en la Programación de Vuelos

Es importante tener en cuenta que la programación de vuelos puede estar sujeta a cambios de acuerdo con las operaciones de las distintas aerolíneas y otras circunstancias imprevistas.