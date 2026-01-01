Segunda jornada del World Sports Summit en Dubái: Enfoque en el bienestar de los atletas

El segundo día de la primera Cumbre Mundial del Deporte en Dubái mostró un claro cambio de enfoque, pasando de la inspiración a la acción, con un profundo análisis sobre el bienestar de los atletas, innovaciones y el futuro del negocio deportivo global.

Más de 1,500 representantes de la industria deportiva se dieron cita para participar en dos días de intensas discusiones, con alrededor de 70 oradores, tanto atletas activos como retirados, presidentes de federaciones y ejecutivos de equipos, según los organizadores.

De la Inspiración a la Acción en el Deporte

Michael «Venom» Page, reconocido luchador de UFC, compartió su experiencia en el evento: «Se necesita paciencia para mantener la motivación y volver al entrenamiento. Aunque mi tiempo aquí ha sido breve, me siento inspirado y listo para trabajar hacia mi próxima pelea.»

La Influencia de Dubái en el Deporte Global

Organizada por el Consejo Deportivo de Dubái, esta cumbre contó con el respaldo del Príncipe Heredero y Viceprimer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Uno de los temas centrales fue «Unir al Mundo a Través del Deporte».

Mensajes de Legado y Superación

Manny Pacquiao, ex campeón mundial de boxeo, ofreció una poderosa reflexión: «Cree en Dios, cree en ti mismo y trabaja duro. Enfócate y lograrás tus sueños. Asegúrate de dejar un legado que inspire a las futuras generaciones.»

Paneles de Alto Nivel en el Evento

El primer día incluyó paneles con figuras destacadas como los tenistas Novak Djokovic, Ons Jabeur y Paula Badosa, así como boxeadores como Pacquiao y Oleksandr Usyk. El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, dialogó con el antiguo delantero del Liverpool, Peter Crouch.

Temáticas de Debate en la Cumbre

El segundo día de sesiones destacó a luchadores de artes marciales mixtas, futbolistas italianos como Roberto Baggio y Alessandro Del Piero, además de exjugadores de la NBA que ahora ocupan cargos de dirección en el deporte.

Los temas abordados incluyeron estrategias de compromiso con los fans, aplicaciones de inteligencia artificial en el atletismo, desarrollo de deportes femeninos e impacto social del deporte más allá de la competencia.

El Futuro del Deporte en Dubái

Este evento se alinea con el Plan Estratégico del Sector Deportivo de Dubái 2033, que busca duplicar la contribución económica del deporte a 18.3 mil millones de dirhams (aproximadamente 4.25 mil millones de euros).

Dubái ha realizado grandes inversiones en infraestructura deportiva y es sede de competencias internacionales regulares en fútbol, tenis, golf y cricket a lo largo del año.

Desde los despachos hasta los vestuarios, el mensaje es claro: el deporte global está en rápida evolución y Dubái se posiciona para ser un actor clave en esta conversación.