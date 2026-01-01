NovaAndino aspira a ser el líder global en producción de litio

Un Nuevo Gigante del Litio: Codelco y SQM Forman NovaAndino para Liderar el Mercado Mundial

La colaboración entre la estatal chilena Codelco y el productor de litio SQM promete revolucionar la industria, buscando no solo aumentar la producción, sino también minimizar el impacto ambiental durante el proceso.

Alianza Estratégica para la Producción de Litio

La asociación, denominada NovaAndino Litio, prevé presentar el próximo año un plan a las autoridades para incrementar la producción de litio de SQM en el Salar de Atacama. En un encuentro en Santiago, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, manifestó su intención de establecer objetivos claros, aunque evitó especificar cifras concretas.

Codelco Aumenta su Inversión en Litio

Este acuerdo marca un hito significativo al consolidar la entrada de Codelco en el sector del litio, otorgándole control mayoritario sobre las operaciones de SQM. A cambio, la empresa extendió sus operaciones por 30 años y se comprometió a implementar tecnologías de extracción directa que buscan facilitar un aumento en la producción y reducir el impacto ambiental en la principal mina de salmueras de litio del mundo.

Impulsando la Estrategia Nacional

La alianza entre Codelco y SQM es un componente clave de la estrategia del presidente Gabriel Boric para aumentar el control estatal sobre recursos estratégicos y elevar la oferta de litio, un mineral crítico para la transición a energías más limpias. La iniciativa tiene como objetivo recuperar la participación de mercado perdida frente a competidores como Australia y Argentina.

Perspectivas de Aumento en la Producción

NovaAndino se enfoca en expandir su producción actual de aproximadamente 230,000 toneladas métricas anuales. Esta decisión llega en un momento en que el mercado del litio muestra señales de recuperación, impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos y soluciones de almacenamiento de energía.

Desafíos Legales en el Horizonte

A pesar de los avances, la alianza enfrenta desafíos legales. La empresa china Tianqi Lithium Corp., accionista de SQM, está intentando bloquear la asociación en la Corte Suprema de Chile, argumentando que el acuerdo debió ser sometido a la aprobación de los accionistas. Además, el regulador antimonopolio en China impuso condiciones a la alianza, demandando que se respeten los contratos existentes y se mantenga un suministro equitativo para los clientes chinos.

Competencia en el Mercado Global

Albemarle Corp., otro relevante productor en Chile, ha mantenido su posición como el mayor proveedor global de litio. A esto se suman los avances de la minera Rio Tinto y de empresas chinas como Ganfeng Lithium y Tianqi, que han incrementado significativamente su capacidad de producción en el ámbito global.