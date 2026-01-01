Los Bienes Heredados de Florencia Kirchner: ¿Qué le Decomisó la Justicia?

El reciente decreto de la Justicia en Argentina ha llevado al decomiso de varios bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, en el contexto de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la obra pública. Este movimiento revela la intricada herencia familiar detrás de su patrimonio.

Trasfondo del Decomiso

A raíz de la causa Vialidad, se ha dictaminado el decomiso de bienes de los hijos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aunque Florencia no presenta declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, los registros de Máximo Kirchner sí permiten identificar propiedades compartidas, ya que ambos son herederos del legado familiar.

Origen de los Activos

La declaración jurada de Máximo Kirchner revela un patrimonio diversificado que incluye propiedades, participaciones en empresas y saldos monetarios. Muchos de estos activos provienen de la herencia de Néstor Kirchner, fallecido en 2010, mientras que otros fueron transferidos por Cristina en 2016, justo antes de enfrentar complicaciones legales.

Bienes en Cuestión

Entre las propiedades que se encuentran bajo el decomiso, destacan:

1. Diez unidades inmobiliarias en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos: adquiridas en 2007.

2. Un inmueble en la calle 25 de Mayo al 200, en Río Gallegos: parte del patrimonio desde 2010.

3. Propiedad sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner al 400, en Río Gallegos: comprada en 2006.

4. Terreno en la avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate: de 6.001,64 metros cuadrados, adquirido en 2007.

5. Extensas parcelas en el departamento Lago Argentino: ligadas al complejo hotelero Los Sauces, compradas entre 2002 y 2008.

6. Parcelas en El Calafate: registradas en 2007 con dimensiones significativas.

El Alcance de la Decisión Judicial

Las acciones judiciales no solo afectan a Cristina Kirchner; también incluyen bienes que pertenecen tanto a ella como a sus hijos. Este decomiso busca reparar al Estado por los delitos imputados en la causa por corrupción en la obra pública.

Posición de Florencia Kirchner

Aunque Florencia no enfrenta imputaciones directas, su condición de heredera y su participación en el patrimonio familiar la hacen parte de este proceso judicial. La Justicia ha considerado su participación en los bienes de Máximo como un factor clave en la decisión del decomiso, cuyo valor global asciende a más de 40 mil millones de pesos por hijo.