Cotización del Euro y Euro Blue – Jueves 5 de febrero

El Euro Blue Alcanzó Nuevos Niveles: Cotización Actualizada para Hoy

Este jueves 5 de febrero de 2026, el euro blue marca un nuevo hito en su cotización. Descubre los detalles sobre su valor y las diferencias con el euro oficial.

La Cotización del Euro Blue en la Actualidad

Hoy, el euro blue se posiciona en $1.767,75 para la compra y $1.735,75 para la venta. Este tipo de cambio más elevado en el mercado informal se debe a las variaciones de oferta y demanda, en contraste con la estabilidad del euro oficial, que se compra en entidades bancarias.

Euro Oficial: ¿Cuál es Su Valor Hoy?

De acuerdo con el Banco de la Nación Argentina, el euro oficial se cotiza en $1.650,00 para la compra y $1.750,00 para la venta en este día.

El euro es la divisa principal en 19 de los 27 países que integran la Unión Europea, convirtiéndose en la segunda moneda más utilizada a nivel global, sólo por detrás del dólar. Entre estos países se encuentran Alemania, Francia, Italia y España, entre otros.

Actualización del Euro Blue: Jueves 5 de Febrero

Euro Tarjeta: Compras para Turistas

El euro tarjeta, también conocido como euro turista, se encuentra en $2.302,05 para la compra y $1.674,10 para la venta, ofreciendo una referencia útil para gastos realizados con tarjeta en el extranjero.

Cotización del Euro en los Principales Bancos Argentinos

Este jueves, estas son las cotizaciones del euro en diversos bancos del país:

Banco Ciudad: $1.650,00 (compra) / $1.750,00 (venta)

Banco Nación: $1.650,00 (compra) / $1.750,00 (venta)

Banco BBVA: $1.710,00 (compra) / $1.770,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.667,51 (compra) / $1.760,88 (venta)

Banco Supervielle: $1.675,00 (compra) / $1.773,00 (venta)

El Dólar Blue en el Mercado Paralelo

En el mismo contexto, el dólar blue se encuentra a $1.435,00 para la compra y $1.455,00 para la venta. Esta moneda, que se negocia en el mercado informal, habitualmente presenta precios superiores a los de su contraparte oficial, dado que se gestiona fuera de las entidades bancarias.