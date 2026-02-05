Retiran camioneta de Andreani en Bahía Blanca: un recuerdo del trágico temporal

La reciente remoción de la camioneta de Andreani en General Cerri marca el cierre de un capítulo doloroso en la memoria colectiva tras la inundación que, el 7 de marzo de 2025, dejó huellas imborrables en la localidad.

A casi un año del trágico temporal que asoló Bahía Blanca, el municipio llevó a cabo la retirada de un vehículo de la compañía Andreani que había quedado atrapado a un costado de la Ruta 3. Esta camioneta, símbolo del desastre, permanecía en el lugar desde la devastadora inundación que costó la vida a varias personas, incluido Rubén Zalazar.

La Historia Detrás de la Camioneta

El singular incidente ocurrió cuando Rubén Zalazar se acercó a ayudar a las hermanitas Hecker, Delfina y Pilar, quienes habían sido arrastradas por la corriente. En un acto heroico, Zalazar intentó rescatarlas, pero también fue atrapado por el agua, convirtiéndose en una de las víctimas de aquella jornada fatal.

La camioneta, que se encontró semienterrada en condiciones extremas, fue finalmente retirada en un operativo que se prolongó por varias horas. Esta acción fue posible tras obtener la autorización judicial necesaria, aunque el proceso había sido complicado por el estado del suelo, húmedo y anegado, que dificultó la maniobra segura del equipo de remoción.

Desafíos en el Operativo de Remoción

De acuerdo con un informe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bahía Blanca, las condiciones del terreno, inestables y saturadas de agua, hicieron que la tarea fuera más compleja de lo anticipado. La falta de equipamiento adecuado también complicó la remoción del vehículo, un proceso que finalmente se concretó gracias a la intervención de la municipalidad local.

Recuerdos que Duelen

La remoción de la camioneta ha sido vista por muchos en la comunidad como un cierre simbólico a una etapa marcada por la tragedia. Este evento no solo recordó el dolor de la pérdida, sino también los graves daños materiales sufridos en Bahía Blanca, donde al menos 18 personas perdieron la vida por el desastre natural.

Un Trágico Destino para la Familia Hecker

La familia Hecker había salido de Bahía Blanca con la intención de refugiarse en casa de unos familiares cuando el agua desbordó la ruta. A pesar de los esfuerzos de Zalazar por ayudar, la corriente lo arrastró junto a las niñas, y esa zona fue el último lugar donde se les vio.

El cuerpo de Rubén Zalazar fue encontrado poco después del temporal, mientras que la búsqueda de las pequeñas duró semanas. Pilar, de 5 años, fue hallada el 6 de abril, y su hermana Delfina, de 1 año, fue encontrada a principios de mayo. Estos sucesos han marcado de forma imborrable a la comunidad de General Cerri y Bahía Blanca.