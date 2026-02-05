Keir Starmer se disculpa por confiar en las mentiras de Mandelson sobre Epstein – Política del Reino Unido en vivo

El primer ministro británico, Keir Starmer, se enfrenta a un creciente clamor por respuestas tras su reciente discurso en Hastings, donde abordó el controvertido programa gubernamental Pride in Place. La atención, sin embargo, se centra en la relación de su ex-aliado, Peter Mandelson, con el infame Jeffrey Epstein.

Las Revelaciones que Agitan a Westminster

Un nuevo lote de documentos está generando presión sobre el gobierno para que clarifique el proceso de selección de Mandelson como embajador en EE.UU. en diciembre de 2024. La controversia se intensifica a medida que las dudas sobre qué sabía Starmer sobre la conexión de Mandelson con Epstein resuenan en los pasillos del poder.

Un Comité Parlamentario de Escrutinio

Lord Beamish, presidente del comité de inteligencia y seguridad del parlamento, ha afirmado que no dudarán en publicar información perjudicial que involucre a la administración actual. “La máxima transparencia es crucial”, indicó durante una reciente entrevista. Este comité tiene la responsabilidad de supervisar los servicios de inteligencia del país y asegura que otros factores no comprometerán la seguridad nacional.

Farage y el Escándalo del Siglo

Por otro lado, **Nigel Farage**, líder de Reform UK, ha calificado esta situación como «el mayor escándalo en la política británica en más de un siglo». En un evento reciente, sostuvo que la implicación de la royal family y la filtración de información sensible superan incluso el caso de Profumo en los años 60.

¿Casualidad o Conexión Real?

La controversia trata no solo de los lazos de Mandelson con Epstein, sino también de la aparente falta de supervisión en su nombramiento. **Steve Reed**, secretario de vivienda, ha defendido a Starmer, afirmando que Mandelson manipuló la verdad sobre su relación con Epstein. «Lo que importa es cómo respondemos a lo que ha salido a la luz», señaló Reed, insistiendo en la bondad del líder laborista.

Inestabilidad en las Filas Laboristas

A medida que la presión crece, algunos miembros del partido Laborista han comenzado a cuestionar la seguridad de Starmer y su equipo, sugiriendo que una reevaluación de posiciones podría ser necesaria para restaurar la confianza. **John McDonnell**, exministro de finanzas, ha elevado su voz en este sentido, sugiriendo incluso que el partido necesita un liderazgo temporal para navegar esta crisis.

La Respuesta de Starmer

La situación sigue siendo tensa en Westminster, y los cuestionamientos hacia la gestión de Starmer solo aumentan. Mientras espera las preguntas tras su discurso, el primer ministro deberá encontrar el modo de revertir esta narrativa negativa y asegurar su posición al frente del partido.