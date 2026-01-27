Cotización del Euro y Euro Blue: Precios del martes 27 de enero

Conoce las cifras actualizadas del euro blue y su comparativa con el euro oficial este martes. La dinámica del mercado cambia constantemente, y aquí te traemos la información más relevante.

El euro blue se ubica hoy, martes 27 de enero de 2026, en $1.809,75 para la compra y $1.778,75 para la venta. Este tipo de cambio informal suele ser más elevado que el oficial debido a que este último se establece a través de entidades bancarias, en un marco de estabilidad controlada. Sin embargo, las nuevas políticas económicas han logrado reducir significativamente la brecha entre ambas cotizaciones.

Valores del Euro Oficial

En el contexto actual, el euro oficial se encuentra a $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta, según la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA).

El Euro en la Eurozona

La moneda euro es utilizada por 19 de los 27 países que integran la Unión Europea, conformando lo que se conoce como la eurozona. Entre estas naciones destacan Alemania, Francia, Italia, y España, siendo la segunda moneda más transaccionada en el mundo, después del dólar.

Acuerdo Comercial con el Mercosur

Recientemente, la Unión Europea aprobó un acuerdo con el Mercosur que eliminará aranceles sobre más del 90% de los productos intercambiados entre ambos bloques, lo que se espera fortalezca el comercio regional.

Euro Tarjeta: Valores Actuales

El euro tarjeta, también conocido como “euro turista”, presenta una cotización de $2.275,16 para compra y $1.646,29 para venta, reflejando las tasas aplicadas a pagos con tarjeta en el extranjero.

Últimos precios del euro blue, martes 27 de enero

Cierre de Euro en Bancos Argentinos

Este martes, las cotizaciones del euro en diferentes entidades bancarias son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.650,00 comprador y $1.750,00 vendedor.

$1.650,00 comprador y $1.750,00 vendedor. Banco Nación: $1.655,00 comprador y $1.755,00 vendedor.

$1.655,00 comprador y $1.755,00 vendedor. Banco BBVA: $1.680,00 comprador y $1.740,00 vendedor.

$1.680,00 comprador y $1.740,00 vendedor. Banco Patagonia: $1.652,75 comprador y $1.745,93 vendedor.

$1.652,75 comprador y $1.745,93 vendedor. Banco Supervielle: $1.640,00 comprador y $1.737,00 vendedor.

Cotización del Dólar Blue

Por su parte, el dólar blue está en $1.470,00 para compra y $1.490,00 para venta hoy. Esta variante del dólar se comercializa en el mercado informal y su valor suele ser superior al oficial debido a su adquisición fuera del sistema bancario.

En un contexto donde el gobierno argentino enfrenta un pago de deuda de $4.300 millones, se busca garantizar la estabilidad financiera del país.