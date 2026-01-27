¿Cómo cortar la sandía rápidamente? 16 recetas fáciles y ligeras para disfrutarla

Con precios amigables y un sabor que resalta, la calabaza se posiciona como la estrella en la mesa. Aprende a cortarla y sorpréndete con recetas que resaltan su dulzura natural.

Por qué Elegir la Calabaza

La calabaza es una opción saludable, con solo 26 calorías por cada 100 gramos. Ideal para quienes buscan recetas bajas en calorías y carbohidratos, su piel se vuelve crocante al asarla, y las semillas pueden convertirse en snacks saludables al ser doradas.

Tipos de Calabaza

Existen diferentes variedades, siendo la piel atigrada y el interior naranja intenso la más dulce. Al elegir la calabaza, asegúrate de que la piel esté en buen estado. Para las de verano, busca una piel suave y brillante; mientras que las de invierno deben ser pesadas y con una piel más gruesa.

Cortando la Calabaza de Manera Eficaz

Para preparar tu calabaza, sigue estos simples pasos:

– Lava la calabaza y retira el cabito.

– Corta la calabaza longitudinalmente. Comienza desde el centro con un cuchillo afilado.

– Retira las semillas con una cuchara para facilitar el proceso.

– Coloca una mitad con el interior hacia abajo y corta en porciones o rodajas según prefieras.

Deliciosas Recetas con Calabaza

Calabaza al Horno

Una preparación simple y versátil. Su dulzor natural se intensifica al asarla, formando una textura suave por dentro y dorada por fuera. Perfecta como guarnición para carnes o en ensaladas al cortarla en cubos.

Calabaza Rellena

Un clásico sencillo que añade nutrientes a tu comida. Puedes optar por diversos rellenos, siendo la combinación con mozzarella altamente recomendada.

Tarta de Calabaza y Espinaca

Con una base suave de masa philo, esta tarta es ideal para un almuerzo ligero o como entrada. Acompañada por ensalada fresca, realza cualquier comida.

Ensalada Tibia de Calabaza

Disfruta de una ensalada que combina la calabaza asada con hojas verdes y queso, ideal para los días frescos. Funciona como entrada o plato principal liviano.

Pancakes de Calabaza

Una opción original para el desayuno o merienda, que destaca por su suave sabor. Se puede adaptar fácilmente a versiones dulces o saladas.

Calabaza Rellena con Lentejas

Una preparación nutritiva donde la calabaza se convierte en un cuenco natural para lentajas, creando un plato reconfortante y delicioso.

Calabaza a la Pizza

Transforma simples rodajas de calabaza en una alternativa ligera y sabrosa a la pizza, perfecta para variar tu menú.

Milhojas de Calabaza

Este plato atractivo es perfecto como guarnición o entrada. Suave y sutil, se puede combinar con hierbas delicadas.

Sopa de Calabaza

Combina calabaza con curry y leche de coco para una sopa cremosa y perfumada, ideal para cualquier temporada.

Milanesas de Calabaza

Una forma saludable y crujiente de disfrutar la calabaza. Perfectas para freezer y acompañadas con tu salsa favorita.

Croquetas de Calabaza Sin TACC

Versátiles y ligeras, ideales como entrada o guarnición. Su sabor es perfecto y funcionan en múltiples comidas del día.

Budín de Calabaza, Espinaca y Huevo

Una opción nutritiva que combina vegetales con proteínas, ofreciendo un plato suave y fácil de adaptar a dietas sin gluten.

Calabaza al Estilo Hasselback

Un plato llamativo que combina sabor y estética. Acompañada de queso, es un manjar irresistible.

Tarta con Masa de Calabaza Sin Harina

Esta receta permite múltiples combinaciones y su cremosa textura la convierte en una opción fantástica para cualquier ocasión.

Hummus de Calabaza

Una versión innovadora del clásico hummus, que incluye un puré de calabaza, creando un dip lleno de sabor y nutrición.

Bruschetta con Calabaza

Una combinación elegante que realza la dulzura de la calabaza asada con un toque de queso y hojas verdes, sobre pan crocante.