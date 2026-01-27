Militares en activo podrán asumir cargos en Defensa

Un reciente decreto transforma la dinámica laboral de los militares en el ámbito civil, brindando más oportunidades y continuidad en su carrera profesional.

Este lunes, el Gobierno nacional presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley 19.101, permitiendo que los militares en actividad asuman roles en el Ministerio de Defensa sin necesidad de pasar a disponibilidad.

Detalles de la Nueva Normativa

Con la implementación del DNU 34/2026, publicado en el Boletín Oficial, se busca potenciar el funcionamiento del Ministerio al incorporar personal altamente capacitado, sin perjudicar su carrera profesional.

Qué Significa esta Modificación

Anteriormente, los militares que se integraban al Ministerio debían pasar a disponibilidad, lo que complicaba su carrera al hacer que ese tiempo no contara como servicio efectivo. Ahora podrán desempeñar funciones civiles manteniendo su estatus y el cómputo del tiempo de servicio en sus respectivas fuerzas.

Razones Detrás de la Medida

La urgencia de este decreto responde a la necesidad de cubrir cargos críticos en el sistema de defensa, donde la experiencia y conocimientos de los militares son fundamentales. Según el Ministerio de Defensa, la formación y trayectoria militar son esenciales para la planificación de estrategias defensivas.

Restricciones Claves

Es importante señalar que esta norma no otorga privilegios ni altera la esencia de la carrera militar. El decreto especifica que no aplicará a oficiales de alto rango, como tenientes generales o almirantes, que han alcanzado las posiciones más altas en la carrera militar.

Impacto en la Estructura Militar

El Gobierno considera que esta modificación elimina restricciones que afectaban el principio de igualdad y permite que el personal militar asuma funciones para las cuales está capacitado. Así, se optimiza la gestión de la defensa y se fomenta un trabajo más integrado entre los ámbitos civil y militar.