Un paso firme para corregir un error del pasado

"El Retrato de una Dama: La Lucha por Recuperar una Obra Robada por los Nazis"

Una historia de arte, justicia y reconstrucción familiar en Mar del Plata.

Marei von Saher, a sus 82 años, ha dedicado su vida a la causa de recuperar obras de arte robadas durante el régimen nazi. Tras el reciente hallazgo en Mar del Plata del famoso "Retrato de una Dama", su empeño por reivindicar la memoria de su familia ha cobrado nueva vida.

Marei von Saher ha dedicado casi tanto tiempo como tiene en su esfuerzo por recuperar «Retrato de una Dama», una obra que fue despojada a su suegro por un alto funcionario del Tercer Reich. Desde su reaparición en Argentina, Marei está decidida a conseguir su restitución.

El Descubrimiento Inesperado El diario neerlandés AD reveló en agosto del año pasado que el valioso cuadro había sido encontrado en una propiedad en venta en Mar del Plata, perteneciente a la hija de Fiedrich Kadgien, conocido como “el mago de las finanzas” del régimen nazi. A pesar de que Patricia Kadgien argumentó que su familia adquirió la obra de forma legal, finalmente cedió el cuadro a la Justicia.

El Cuadro en Custodia Judicial Actualmente, la obra se encuentra bajo la supervisión de la Corte Suprema de la Nación, a la espera de que el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, decida su destino. Expertos han confirmado que el retrato, que data del siglo XVIII, fue pintado por Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti y posee un valor de mercado de 250.000 euros.

Un Testigo de la Historia Desde Connecticut, Marei comparte su perspectiva a través de correos electrónicos: “Este cuadro es especialmente significativo. A diferencia de otras obras, este permaneció en poder de la familia Kadgien desde 1944, después de ser adquirido directamente a un nazi”. Su empleo del término “arianización” se refiere al proceso de expropiación de propiedades judías durante el Tercer Reich, un acto que transformó la historia de su familia.

El Pasado de la Obra El cuadro tiene vínculos directos con la galería de Jacques Goudstikker en Ámsterdam, la cual fue despojada durante la guerra. La historia de la obra refleja cómo un régimen totalitario se apoderó del patrimonio cultural judío, llevando a cabo una serie de transacciones ilegítimas que continúan afectando a sus descendientes hoy.

Una Batalla Legal Histórica El tribunal de Mar del Plata se enfrenta a una decisión crucial, ya que este caso representa la primera ocasión en Argentina en que se trata el tema del arte robado por los nazis. Marei está consciente de que este caso podría abrir la puerta a otros esfuerzos similares en el país.

El Legado de Jacques Goudstikker Los herederos de Goudstikker han luchado desde el final de la guerra por recuperar su patrimonio. A la fecha, han recuperado 350 obras, aunque muchas otras aún permanecen desaparecidas, dificultando el proceso de restauración de su legado familiar.

Colaboración Internacional para la Restitución Las abogadas que representan a Marei, Yaél Weitz y Amelia Keuning, destacan que el reclamo no es único y que numerosos casos alrededor del mundo buscan la devolución de bienes expoliados por los nazis. La colaboración con abogados argentinos ha sido esencial para avanzar en la recuperación internacional de estas obras.

Un Paso hacia la Justicia Histórica Marei expresa que la recuperación de este cuadro representa el esfuerzo por corregir un error histórico, aportando una nueva capa de justicia a su familia. Brady, uno de los abogados a cargo, está comprometido con la restitución y espera una respuesta positiva de los Kadgien.