Precios de la Nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion – Martes 27 de Enero de 2026

Aumento en los Precios de Combustibles: ¿Cuánto Cuestan Hoy en Buenos Aires?
Desde el 1° de enero de 2026, los precios de la nafta y el gasoil han sufrido un ajuste por parte del Gobierno Nacional. Conocé las tarifas actualizadas hoy, martes 27 de enero, de las principales marcas en la Ciudad de Buenos Aires.
Tarifas de Combustibles en YPF
Los precios de YPF en la Ciudad son los siguientes:
- Nafta Súper: $1.357 por litro
- Infinia (Premium): $1.606 por litro
- GNC: $579,90 por metro cúbico
- Infinia Diesel: $1.328 por litro
- Diesel 500: $1.538 por litro
Precios en Shell
Las tarifas de Shell en Buenos Aires son:
- Nafta Súper: $1.682 por litro
- V-Power Nafta: $1.965 por litro
- GNC: $499,90 por metro cúbico
- Evolux Diesel: $1.688 por litro
- V-Power Diesel: $1.949 por litro
Costos de Combustible en Axion Energy
En Axion Energy, los precios son:
- Axion Súper: $1.649 por litro
- Quantium: $1.929 por litro
- GNC: $569 por metro cúbico
- Axion Diesel X10: $1.757 por litro
- Quantium Diesel X10: $1.959 por litro
Precios en Puma
Puma también ha ajustado sus tarifas, que son:
- Nafta Súper: $1.629 por litro
- Max Premium: $1.897 por litro
- GNC: $497 por metro cúbico
- Puma Diesel: $1.683 por litro
- Ion Puma Diesel: $1.901 por litro
El Gobierno ha decidido posponer un ajuste mayor hasta febrero de 2026, buscando controlar la inflación y fomentar un crecimiento económico sostenido, según el decreto oficial.