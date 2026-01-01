Crean un grupo de sindicalistas y exlibertarios en apoyo a la candidatura presidencial de Dante Gebel

Se presentó “Consolidación Argentina”, una nueva iniciativa social y política que reúne a líderes de diversos sectores con el fin de respaldar la candidatura presidencial de Dante Gebel, renombrado pastor y comunicador.

Una Convocatoria Significativa

El evento, realizado en el Club de Pescadores de Buenos Aires, reunió a más de 200 asistentes, entre los cuales se destacaron figuras como Eugenio Casielles, exintegrante de La Libertad Avanza; Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; y Gabriela Azcoita, concejal de Mar del Plata, entre otros.

Construyendo un Proyecto Nacional

Los organizadores manifestaron la intención de “crear las condiciones políticas y sociales necesarias para una propuesta nacional que esté alineada con el liderazgo de Dante Gebel”, quien por el momento no ha oficializado su candidatura.

Voces del Encuentro

El dirigente sindical Juan Pablo Brey enfatizó que “no hay justicia social sin producción”, destacando la necesidad de una industria robusta para lograr un salarios dignos. Por su parte, Casielles advirtió que “la Argentina enfrenta una crisis de consolidación, no un mero episodio”.

La Importancia del Liderazgo

Jerónimo subrayó el papel de Gebel en la vinculación de diversas posturas políticas, buscando crear un país con oportunidades para todos. “En la voz de Dante Gebel encontramos una palabra que une”, declaró José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles.

El Rol de las Organizaciones Sociales

Durante el encuentro también se abordó la relevancia de las organizaciones intermedias, como clubes deportivos y sindicatos, que son fundamentales para enfrentar cuestiones sociales como las adicciones, sobre todo entre los más jóvenes.

Perspectivas sobre la Candidatura de Gebel

En una reciente aparición en su programa “Dante de 10” por Radio 10, Gebel habló sobre las propuestas que ha recibido para postularse a la presidencia en 2027. “Estoy abierto a ayudar, y aunque muchos intentan convencerme, aún no he tomado una decisión”, afirmó. “Lo más probable es que sea un año turbulento para pensar en eso”.