Rodolfo Santangelo: «Los bancos deberán adaptarse a los dólares ocultos»

En un país donde la economía parece bailar al ritmo de la incertidumbre, el economista Rodolfo Santangelo ofrece su visión sobre los ahorros informales y la deuda pública en Argentina. En su reciente aparición en Modo Fontevecchia, destaca la necesidad de que los bancos adapten sus políticas para recibir esos dólares “colchón” que tanto preocupan al sistema.

Durante el programa emitido por Net TV y Radio Perfil, Santangelo analizó el impacto de la reciente ley de inocencia fiscal, que promueve la declaración de activos no registrados, pero enfatiza que su implementación no significará un cambio instantáneo en los hábitos de consumo de los argentinos. Asegura que, a pesar de esta flexibilidad, muchos continúan guardando sus ahorros como un resguardo ante la inestabilidad económica.

Desafíos para el Sistema Financiero

Rodolfo Santangelo, experto en economía y política cambiaria, reflexionó sobre la situación actual de los bancos frente a la normativa que impide recibir dólares sin conocer su origen. A pesar de que la nueva ley permite ciertos beneficios, sostiene que «los bancos están obligados a conocer la procedencia de los fondos». Esto, agrega, implica que el camino hacia un sistema financiero más inclusivo aún está lleno de retos.

Impacto en el Consumo y Estabilidad Económica

El economista señala que la preocupación por los ahorros es comprensible dado el contexto: «El argentino promedio tiene una relación de desconfianza hacia la economía», expone. Aunque la nueva ley podría funcionar como un incentivo adicional, la verdadera libertad para usar estos ahorros dependerá de la estabilidad económica. Solo una mejora en este aspecto podría cambiar los hábitos de ahorro.

¿Cómo Influirán los Ahorros en el Mercado?

Los dólares guardados, a menudo vistos como un seguro, son esencialmente pasivos que, al no ser utilizados, pierden valor real debido a la inflación. Santangelo sugiere que, si existe un cambio en la percepción de riesgo económico, es probable que los ciudadanos se sientan más cómodos al incorporar sus ahorros al sistema financiero, lo que podría reactivar la economía.

Consejos para el Ahorro Inteligente

Para aquellos que mantienen sus ahorros en “colchones”, Santangelo aconseja considerar inversiones que, aunque pequeñas, generen un rendimiento. En su opinión, el miedo a las autoridades fiscales ha sido un obstáculo para la integración al sistema, y recalca la importancia de informarse y evaluar riesgos.

Mirando al Futuro: ¿Qué Esperar para 2026?

Con una creciente preocupación por la cartera externa de deuda que Argentina enfrenta, Santangelo destaca la necesidad de un proceso continuo de renovación de deuda. «El objetivo es no superar los compromisos financieros y manejar los intereses con un superávit fiscal», concluye el economista, describiendo la situación actual como un paso inicial hacia el crecimiento estable y sostenible.