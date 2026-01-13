Creí que habían entrado

Un violento incidente ocurrió en la madrugada del martes, cuando la diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, sufrió un ataque con piedras en su hogar en Villa Santa Rita, Buenos Aires.

La madrugada del martes se tornó peligrosa para la diputada Lilia Lemoine, quien denunció un ataque a pedradas en su residencia. El incidente involucró a un hombre de 34 años que lanzó piedras contra las ventanas de su casa, generando una situación de alarma en la zona.

Detalles del Incidente

En un emotivo post en redes sociales, Lemoine relató que a las 3 AM un individuo comenzó a golpear su ventana con piedras. «La consigna policial nocturna que custodia mi hogar se dio cuenta y logró detenerlo, aunque el hombre opuso resistencia», explicó en su cuenta de X.

El Rol de la Policía y la Custodia Personal

La diputada enfatizó que su custodia no está asociada a su cargo, sino a amenazas previas. «No amamos lo suficiente a la policía», expresó, reconociendo el esfuerzo de la agente involucrada en la detención del agresor, quien fue reducido tras intentar huir.

La Reacción de la Diputada

Al escuchar ruidos en plena madrugada, Lemoine buscó un objeto para defenderse, ya que, aunque vive en una localidad tranquila, es consciente del peligro que enfrenta. Describió la atmósfera de tensión: «Los ruidos eran intensos, parecía que alguien intentaba ingresar a mi casa».

Respuesta a las Críticas

Ante la difusión del incidente, Lemoine quiso adelantar cualquier posible distorsión de los hechos. «Cuento lo verdadero para evitar interpretaciones erróneas. El caso ya está en manos de la justicia», aseguró.

Investigación en Curso

La Comisaría Vecinal 11A se hizo cargo de la investigación, mientras que la causa está calificada como «atentado y resistencia contra la autoridad». Afortunadamente, Lemoine no sufrió lesiones durante el ataque.

Reacciones en las Redes Sociales

La noticia generó una ola de comentarios en redes, donde algunos usuarios expresaron su apoyo, mientras que otros comenzaron a cuestionar la veracidad del ataque. Lemoine respondió con firmeza a las críticas, defendiendo su situación y recordando que vivir bajo amenaza no es una experiencia sencilla.

Un Contexto de Violencia

La legisladora también mostró pruebas de amenazas anteriores que ha recibido, incluyendo pancartas hostiles dejadas en su vecindario. Este ataque se produce en un contexto tenso, similar a otros incidentes recientes registrados en la política argentina.