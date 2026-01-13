La plata se dispara tras el anuncio de inflación en EE.UU.

El Precio de la Plata se Dispara Tras el Último Informe de Inflación en EE.UU.

La reciente publicación del índice de precios al consumidor en Estados Unidos ha catalizado un aumento significativo en el valor de la plata, consolidándose como una elección predilecta entre los inversores en tiempos de incertidumbre económica.

Un Aumento Impresionante en el Mercado de Metales Preciosos

El repunte de la plata se produjo inmediatamente después de que se divulgara un informe de inflación que superó las expectativas. Esta situación ha suscitado cuestionamientos sobre la capacidad de la Reserva Federal (FED) para controlar la inflación sin comprometer el crecimiento económico.

La Plata Supera los 85 Dólares por Onza

En el transcurso del 13 de enero, el metal precioso alcanzó un precio de más de 85 dólares por onza, acercándose a registros históricos y reflejando un fuerte interés por parte de los inversores en activos seguros.

Este aumento coincide con la volatilidad en las bolsas estadounidenses, mientras que simultáneamente el dólar se depreció frente a otras divisas. En este contexto, tanto la plata como el oro experimentaron un ascenso considerable.

Una Tendencia Alcista desde 2023

El rally actual se suma a una tendencia de crecimiento que comenzó a fines de 2023, durante la cual la plata había superado los 80 dólares por onza. Los analistas indican que la plata es atractiva no solo como refugio ante la inflación, sino también debido a su fuerte demanda en sectores industriales clave.

Sector Industrial y Demanda de Plata

Este metal tiene características que lo hacen ideal como inversión en tiempos inciertos, destacándose por su uso en:

energía solar

electrónica

electromovilidad

Impactos Políticos y Geopolíticos

El aumento de la inflación también ha reavivado las tensiones políticas en torno a la independencia de la Reserva Federal. Recientes informes destacan que su presidente, Jerome Powell, ha enfrentado presiones políticas para bajar las tasas de interés.

Simultáneamente, factores geopolíticos, como las protestas en Irán y las declaraciones del presidente Trump acerca de Groenlandia, han exacerbado la percepción de riesgo a escala global, impulsando aún más la demanda de activos defensivos como la plata.