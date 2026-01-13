Las nuevas ciberestafas: el lado oscuro de la innovación tecnológica

La transformación digital ha facilitado la vida cotidiana, pero también ha abierto las puertas a delincuentes que se aprovechan de la vulnerabilidad de los usuarios. La creciente cantidad de casos de estafas online exige atención y precaución.

La adopción de tecnologías para trámites cotidianos ha sido un arma de doble filo. Los estafadores, astutos y en constante evolución, buscan víctimas incautas que no están acostumbradas a navegar por el mundo digital. Esto se traduce en un aumento significativo de fraudes, especialmente en plataformas online.

El Aumento de los Ciberdelitos en 2025

En el último año, se ha reportado un notable incremento en los ciberdelitos, que abarcan desde el hackeo de redes sociales, como WhatsApp e Instagram, hasta manipulaciones psicológicas diseñadas para extraer información bancaria y personal.

Denuncias: Un Reflejo de la Situación Actual

Según especialistas de la Policía de la Ciudad, el aumento en las denuncias de estafas digitales se debe a la disponibilidad de nuevos canales de denuncia virtuales. Estos permiten a las víctimas informar sin el temor a ser juzgadas o avergonzadas.

Cómo el Contexto Social Facilita el Engaño

La búsqueda de ingresos adicionales impulsa a muchas personas a explorar criptomonedas o plataformas de inversión fraudulentas. “Observamos un incremento en las estafas piramidales y redes de inversión sin respaldo”, señala un experto en el área.

Un Caso Real: La Historia de Mónica

En mayo de 2025, Mónica, madre soltera y trabajadora en múltiples empleos, denunció haber sido víctima de una estafa. Contactada por alguien que decía ser de una empresa, fue engañada para realizar tareas de promoción a cambio de un pago atractivo.

Las Estrategias de los Estafadores

Una de las tácticas más comunes en estas fraudes es el smishing, donde los delincuentes combinan mensajes SMS con técnicas de phishing para atraer semillas de confianza y luego inducir a las víctimas a invertir en criptomonedas engañosas.

Estafas a Través de Llamadas y Mensajes

En particular, los estafadores utilizan herramientas como WhatsApp para comunicarse con las víctimas, haciéndose pasar por funcionarios. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) ha detectado múltiples casos en los que se solicitan datos personales bajo el pretexto de ofrecer descuentos en medicamentos, lo que aboca a las víctimas a robo de identidad.

Impacto de la Inteligencia Artificial

La llegada de la inteligencia artificial generativa ha permitido a los estafadores crear contenido engañoso que emula la voz y aspecto de figuras públicas. Este avance ha facilitado la creación de videos falsos donde se ven personajes reconocidos promoviendo inversiones fraudulentas.

El Caso del Ministro de Economía

A principios de 2025, se alertó sobre estafas que usaban la imagen del ministro de economía, Luis Caputo, para atraer fondos a una plataforma ofreciendo rendimientos ilícitos.

Recomendaciones para Evitar Ser Víctima

Los expertos en ciberseguridad advierten que ante cualquier oferta atractiva o solicitud inesperada de dinero, es fundamental mantenerse alerta. Verificar el historial de las cuentas en redes sociales puede ser un primer paso hacia la seguridad.

Si sospechas que has caído en una estafa, guarda toda la evidencia posible y no elimines ningún mensaje. Asimismo, es vital denunciar el hecho, ya sea llamando al 911 o acudiendo a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.