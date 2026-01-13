Arroja positivo el test de alcoholemia

Adolescente ebria causa caos al volante en Rosario: accidente impactante

Una mañana de sobresalto se vivió en Rosario cuando una joven de 15 años protagonizó un violento incidente vial que dejó a un hombre herido y causó daños a propiedades.

El dramático suceso tuvo lugar cerca de las 8:40 en la calle San Nicolás al 2400, donde la adolescente al volante de un Volkswagen gris arrolló a un hombre y continuó su camino, sembrando el miedo entre los vecinos. Tras recorrer unas dos cuadras, perdió el control, chocando contra un contenedor y finalizando su recorrido al embestir el frente de una vivienda.

Un paseo descontrolado

Las cámaras de seguridad de la zona grabaron el temerario manejo de la joven, que resultó con el auto seriamente dañado. Según informes preliminares, la chica estaba bajo los efectos del alcohol, aunque no se pudo concretar el test de alcoholemia debido a que «interrumpía la exhalación», lo que automáticamente considera el resultado como positivo.

El impacto en la comunidad

El incidente dejó a un hombre herido, quien fue trasladado a un sanatorio. La alarma fue dada por empleados de un galpón que advirtieron a la Policía sobre el vehículo que colisionaba repetidamente contra su propiedad.

Momento de descontrol

En un video difundido por medios locales, se aprecia cómo la joven intenta girar en una esquina, golpeando contenedores antes de finalmente encallar en la vereda. Al detener el auto, tres hombres se acercan, desconcertados, e intentan ayudarla, pero no logran abrir la puerta hasta que ella baja sola del vehículo.

Revelaciones perturbadoras

El propietario del auto, que no fue identificado, aseguró ante las autoridades que la joven había tomado su vehículo sin permiso mientras él dormía, y según informaciones, sería su pareja. Testigos también señalaron que la menor se encontraba en un estado crítico, «desnuda, alcoholizada y drogada», y en el video se la observa acomodándose la ropa tras abandonar el automóvil.

Un inicio inquietante

Los problemas comenzaron antes de llegar a la calle San Nicolás. Informes posteriores revelaron que la joven había arrollado a un trabajador de telecomunicaciones que intentaba mover su camioneta en Ocampo y Constitución, justo antes de los eventos más peligrosos. El hombre afectado fue llevado a un centro de salud para recibir atención.

Consecuencias legales