martes, enero 13, 2026
Marketing

Hoy, 13 de enero: ¿Cuál es el precio de las criptomonedas en Argentina?

Las Criptomonedas en Argentina: Cotizaciones Actualizadas

En un contexto de estabilidad en el mercado, las criptomonedas siguen captando la atención de los inversores en Argentina. A continuación, te presentamos las últimas cotizaciones de Bitcoin, Ethereum y Binance Coin.

Precio Actual de Bitcoin

Valor en dólares: 94,417 USD

Valor en pesos: 101,467,730 ARS

Estado actual del mercado de criptomonedas

Bitcoin representa la moneda digital más prominente y descentralizada, fundamentada en tecnología blockchain. Se considera el «oro digital», permitiendo realizar transacciones seguras sin necesitar intermediarios bancarios.

Precio Actual de Ethereum

Valor en dólares: 3,205.81 USD

Valor en pesos: 3,454,104 ARS

Ethereum es una plataforma global descentralizada que permite la creación de aplicaciones y contratos inteligentes. Su criptomoneda, Ether, es la segunda más importante del mercado.

Precio Actual de Binance Coin

Valor en dólares: 595.20 USD

Valor en pesos: 657,696 ARS (basado en el tipo de cambio MEP)

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda desarrollada por el ecosistema Binance y se utiliza principalmente para pagar tarifas en su exchange, así como para facilitar operaciones dentro de la red BNB Chain.

