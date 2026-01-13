Revancha en Marcha: Conoce a los 10 Nuevos Participantes

¡Regresa Emilia Attias al Reality! El Repechaje La Mantiene en Competencia
Este martes, la popular actriz Emilia Attias vuelve a la cocina del reality de Telefe gracias al emocionante Repechaje, una oportunidad dorada para quienes fueron eliminados.
Luego de su sorpresiva eliminación el lunes, Attias se reintegra a la competencia, siendo parte de un grupo renovado de participantes. Aunque muchos eliminados no regresan, algunas caras frescas se suman este desafío culinario.
¿Cómo Funciona el Repechaje?
Durante esta única noche, los diez cocineros se enfrentan sin eliminación, preparándose para el verdadero desafío que comenzará el miércoles. A partir de ese día, uno o más de los participantes se despedirán, dejando espacio para quien destaque. Así, la incertidumbre aumentará de cara a un nuevo lunes de revelaciones.
Los Participantes de Esta Edición
La noche de competencia promete ser intensa y contará con los siguientes participantes:
- Emilia Attias
- Ariel Puchetta (nuevo)
- Esteban Mirol
- Esther Goris (nueva)
- Luis Ventura
- Evelyn Botto (nueva)
- Julia Calvo
- Rusherking (nuevo)
- Walas
- Sofía Martínez
Los Favoritos que Siguen en Carrera
Desde el inicio del reality, algunos participantes han demostrado su destreza y carisma. Entre ellos destacan:
- Andy Chango
- “Cachete” Sierra
- Chino Leunis
- Claudio “El Turco” Husaín
- Evangelina Anderson
- Ian Lucas
- La Joaqui
- La Reini
- Marixa Balli
- Maxi López
Maxi López y Su Nueva Paternidad
El exfutbolista Maxi López ha dejado huella en el programa y se ha convertido en uno de los favoritos. Recientemente viajó a Europa para estar presente en el nacimiento de su segundo hijo, Lando, con su esposa Daniela Christiansson, quien llegó al mundo el 31 de diciembre de 2025. Maxi también es padre de tres hijos con Wanda Nara.
Bajas Audiencias y la Competencia en Televisión
La eliminación de este lunes no logró captar la atención esperada, alcanzando un rating promedio de 9,8 puntos. El programa se enfrenta a una dura competencia, destacándose la película «El justiciero: capítulo final», que fue lo más visto en El Trece, alcanzando un promedio de 4,3 puntos.
Mientras la audiencia de Telefe busca más sorpresas y emociones, todos los ojos estarán puestos en la nueva oportunidad que se le brinda a Emilia Attias y el resto de los participantes. ¿Quién logrará destacar en esta nueva etapa del reality?