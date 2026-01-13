Revancha en Marcha: Conoce a los 10 Nuevos Participantes

Este martes, la popular actriz Emilia Attias vuelve a la cocina del reality de Telefe gracias al emocionante Repechaje, una oportunidad dorada para quienes fueron eliminados.

Luego de su sorpresiva eliminación el lunes, Attias se reintegra a la competencia, siendo parte de un grupo renovado de participantes. Aunque muchos eliminados no regresan, algunas caras frescas se suman este desafío culinario.

¿Cómo Funciona el Repechaje?

Durante esta única noche, los diez cocineros se enfrentan sin eliminación, preparándose para el verdadero desafío que comenzará el miércoles. A partir de ese día, uno o más de los participantes se despedirán, dejando espacio para quien destaque. Así, la incertidumbre aumentará de cara a un nuevo lunes de revelaciones.

Los Participantes de Esta Edición

La noche de competencia promete ser intensa y contará con los siguientes participantes:

Emilia Attias

Ariel Puchetta (nuevo)

Esteban Mirol

Esther Goris (nueva)

Luis Ventura

Evelyn Botto (nueva)

Julia Calvo

Rusherking (nuevo)

Walas

Sofía Martínez

Los Favoritos que Siguen en Carrera

Desde el inicio del reality, algunos participantes han demostrado su destreza y carisma. Entre ellos destacan:

Andy Chango

“Cachete” Sierra

Chino Leunis

Claudio “El Turco” Husaín

Evangelina Anderson

Ian Lucas

La Joaqui

La Reini

Marixa Balli

Maxi López

Maxi López y Su Nueva Paternidad

El exfutbolista Maxi López ha dejado huella en el programa y se ha convertido en uno de los favoritos. Recientemente viajó a Europa para estar presente en el nacimiento de su segundo hijo, Lando, con su esposa Daniela Christiansson, quien llegó al mundo el 31 de diciembre de 2025. Maxi también es padre de tres hijos con Wanda Nara.

Bajas Audiencias y la Competencia en Televisión

La eliminación de este lunes no logró captar la atención esperada, alcanzando un rating promedio de 9,8 puntos. El programa se enfrenta a una dura competencia, destacándose la película «El justiciero: capítulo final», que fue lo más visto en El Trece, alcanzando un promedio de 4,3 puntos.

Mientras la audiencia de Telefe busca más sorpresas y emociones, todos los ojos estarán puestos en la nueva oportunidad que se le brinda a Emilia Attias y el resto de los participantes. ¿Quién logrará destacar en esta nueva etapa del reality?