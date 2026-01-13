Epuyén declara emergencia total por incendios que devastaron más de 12 mil hectáreas

Catástrofe Ígnea en Epuyén: Más de 12 Mil Hectáreas en Peligro

En un momento crítico, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró la Catástrofe Ígnea, confirmando las devastadoras consecuencias de los incendios que arrasan la región.

Incendios Desgarradores en Chubut

La reactivación de incendios en la cordillera chubutense ha llevado a la declaración de emergencia en Epuyén. Las llamas han consumido más de 12 mil hectáreas, afectando a más del 50% del territorio, dejando a la comunidad en una situación alarmante.

Un Contexto Crítico

La ordenanza fue aprobada ante el peligro inminente, con focos activos en las laderas del Cerro Epuyén, favorecidos por vientos de hasta 40 kilómetros por hora que complican las labores de extinción. Las condiciones climáticas, con temperaturas que alcanzan los 22°C y una humedad del 20%, mantienen en alerta a brigadistas y autoridades.

Esperanza en el Horizonte

La única esperanza se presenta con la posibilidad de lluvias leves a partir del miércoles, aunque estas podrían estar acompañadas de rachas de hasta 50 km/h, lo que genera dudas sobre su efectividad en el control del fuego.

El avance del fuego ha devastado más de 12 mil hectáreas en Epuyén.

Impacto Ambiental y Social

La catástrofe no solo afecta al medio ambiente, sino que también pone en jaque a la economía local. El Concejo Deliberante alertó sobre daños a reservas naturales, viviendas y servicios básicos como la electricidad y el agua. La temporada turística se ha visto gravemente afectada, y muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Una Emergencia Prolongada

La ordenanza establece la emergencia hasta mediados de este año, permitiendo medidas excepcionales por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Esto incluye la contratación directa de bienes y servicios, aceptación de donaciones y ajustes presupuestarios para enfrentar la crisis.

Asistencia y Recuperación

Además, se autoriza al municipio a solicitar ayuda al Gobierno nacional y provincial para garantizar insumos esenciales, reconstruir viviendas y asistir a los sectores productivos. Están en juego no solo los hogares, sino también el futuro económico y ambiental de toda la región.

Reacciones en el Ámbito Nacional

La crisis en la Patagonia ha captado la atención de autoridades nacionales. El diputado Juan Pablo Luque ha señalado el impacto irreversible en la zona, afirmando que «nunca más se verá como se conocía». Luque propone declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia, buscando recursos extraordinarios para la reconstrucción y apoyo a las familias afectadas.

Asimismo, ha criticado la respuesta del Ejecutivo nacional, acusando intentos de estigmatizar a comunidades mapuches a pesar de la falta de evidencia de su participación en los incendios. Luque clama por una mayor sensibilidad política ante esta crisis que amenaza el presente y futuro de la región.