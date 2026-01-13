Exalcalde de Nueva York lanza criptomoneda y se hunde en minutos

El pionero fallido: Eric Adams y su controvertida criptomoneda NYC Token

En un sorpresivo anuncio en Times Square, el exalcalde de Nueva York, Eric Adams, presentó NYC Token, una criptomoneda destinada a «luchar contra el antisemitismo y el antiamericanismo». Sin embargo, el proyecto se desplomó en minutos, generando un nuevo escándalo en su trayectoria.

Un lanzamiento que prometía innovación

El evento tuvo lugar el pasado lunes por la noche, donde Adams describió el NYC Token como una iniciativa innovadora, destinada a posicionar a Nueva York como líder en tecnología digital. La publicación en redes sociales inicial generó mucha expectativa, llevando a muchos a creer que se trataba de un proyecto legítimo y revolucionario.

Una caída inesperada

El entusiasmo fue efímero. En menos de una hora, el valor del NYC Token se desplomó más de un 80%, lo que provocó que varios inversores consideraran la posibilidad de un «rug pull» —una estrategia fraudulenta donde los promotores desaparecen con los fondos tras inflar el precio del activo.

Detalles escasos y preocupaciones crecientes

El token se lanzó en la red Solana, con un suministro máximo de un billón de tokens. Sin embargo, la falta de transparencia y datos técnicos claros, como el modelo económico del token, generaron desconfianza. Además, el proyecto no cuenta con el respaldo oficial de la ciudad de Nueva York.

Un inicio impactante pero breve

En sus primeras horas, el NYC Token alcanzó una capitalización de mercado cercana a los 580 millones de dólares, impulsada por el respaldo en redes sociales y la promoción hecha por Adams. Pero, tras el súbito colapso, la situación se tornó crítica.

Eric Adams, exalcalde de Nueva York, presentó una criptomoneda que colapsó a los pocos minutos.

Críticas y desconfianza

La situación provocó una ola de reacciones negativas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la posibilidad de que el proyecto fuera una estafa. La concentración de la propiedad del token en manos de unos pocos aumentó las preocupaciones sobre posibles manipulaciones en el mercado.

Defensa del proyecto ante la presión pública

Ante las críticas, la cuenta oficial del NYC Token respondió a través de redes sociales, afirmando que la caída en el valor se debió a la demanda abrumadora que superó las expectativas, lo que obligó a reequilibrar la liquidez del proyecto.

Un escándalo que suma a su legado controversial

Este episodio se une a una larga lista de controversias que han marcado la gestión de Adams, quien ya había enfrentado cuestionamientos por acusaciones de corrupción y relaciones ambiguas con donantes. La caída de NYC Token ha dejado una nueva sombra en su carrera política y ha generado dudas sobre su futuro en el ámbito público.